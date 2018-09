CUTREMUR la Man.United! Cel mai scump jucator din istoria clubului a anuntat ca vrea sa plece dupa ce a fost facut PRAF de Mourinho!

Jose Mourinho e din nou in centrul unui scandal urias, dupa ce a pierdut in fata fostului sau elev, Frank Lampard, care l-a eliminat cu Derby County din liga a doua la penalty-uri.

Inaintea meciului, Jose Mourinho l-a anuntat pe Paul Pogba ca nu va mai fi niciodata capitan la United. Francezul criticase stilul lui Mourinho dupa remiza cu Wolves din weekend.

"Nu trebuie sa dau socoteala nimanui. Eu l-am facut capitan, eu am decis sa nu mai fie", a spus Mourinho dupa infrangerea cu Derby.

Vestea nu i-a picat bine lui Pogba, cel mai scump jucator din istoria lui Manchester United. Campionul mondial a anuntat conducerea clubului ca vrea sa plece in pauza de iarna, fiind nemultumit de relatia cu Mourinho si de rezultatele slabe.

Pogba a fost surprins cand a parasit stadionul aseara in minutul 89, cand Derby conducea cu 2-1. Fellaini a reusit egalarea in minutul 94, insa United a pierdut calificarea la lovituri de la 11 metri.



