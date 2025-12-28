Premier League e cel mai bun campionat din lume! Cine a urmărit acest sezon, în exclusivitate pe VOYO, s-a convins de această realitate incontestabilă.

În primul rând, viteza jocului e incredibilă! Dacă te uiți la un meci din Premier League, iar apoi schimbi canalul și urmărești o partidă din orice alt campionat, inclusiv din Big 5, imediat sesizezi diferența.

Apoi, avem nivelul fotbalului practicat de echipe. Unul fantastic! Ce au oferit, astăzi, Sunderland și Leeds, două echipe care au revenit din acest sezon în primul eșalon, demonstrează că, în Premier League, se joacă ceea ce britanicii numesc „Sexy football“. Pe bună dreptate.

Toți jucătorii lui Leeds au atins mingea înainte de gol

Sunderland – Leeds s-a încheiat cu scorul de 1-0, la pauză, în condițiile în care gazdele au trecut pe lângă majorarea scorului, având și o bară. Partea a doua a început spectaculos, cu egalarea izbutită de Leeds. După o fază de PlayStation.

Concret, oaspeții au început atacul de la portarul lor, Lucas Perri. A urmat o acțiune purtată în viteză, în care toți fotbaliștii lui Leeds au atins mingea, „hipnotizându-și“ adversarii. Acest atac încântător a fost finalizat cu golul lui Dominic Calvert-Lewin (foto, în prim-plan), care poate fi văzut aici.

Toată faza i-a încântat pe foștii noștri internaționali, Florin Gardoș și Ciprian Marica. Prezenți în studioul emisiunii „Play On Sport“, cei doi au admirat golul lui Calvert-Lewin la care Marica, fost atacant „de rasă“, a avut o singură reacție: „Jos pălăria!“.

