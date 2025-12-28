Sunderland - Leeds United, ora 16:00, LIVE pe VOYO. Meci tare între nou-promovate

Sunderland - Leeds United, ora 16:00, LIVE pe VOYO. Meci tare între nou-promovate Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Sunderland - Leeds United
Sunderland - Leeds United, ora 16:00, LIVE pe VOYO

Una dintre surprizele începutului de sezon din Premier League, Sunderland este pe locul șapte, cu 27 de puncte după 17 runde, un parcurs impresionant având în vedere că vorbim despre o nou-promovată.

Echipa de pe ”Stadium of Light” era, în urmă cu doar câteva runde, în zona cupelor europene, dar chiar și de pe locul șapte se poate considera că Sunderland este una dintre surprize.

În ultima etapă, Sunderland a remizat pe terenul lui Brighton, scor 0-0, iar acum se pregătește pentru duelul cu o altă nou-promovată.

Leeds United vine după o serie de patru rezultate pozitive în Premier League. Acum are 19 puncte și a reușit să iasă, momentan, din zona retrogradabilă din Premier League. Echipa este pe locul 16, cu 19 puncte, și se poate distanța și mai mult de ”zona roșie” dacă va câștiga în această rundă.

În ultima etapă, Leeds a obținut o victorie răsunătoare în fața celor de la Crystal Palace, scor 4-1 pe teren propriu.q

