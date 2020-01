IN-CRE-DI-BIL | Everton o conducea pe Newcastle cu 2-0 in minutul 90+4! Un fundas central intrat in repriza a doua la "cotofene" a avut un cuvant GREU de spus: cat s-a terminat meciul

Meci nebun in Premier League intre Everton si Newcastle.

Meciul serii a avut loc in Premier League, pe Goodison Park. Echipa antrenata de Carlo Ancelotti a controlat meciul copios in prima repriza si a intrat la vestiare in avantaj, multumita golului marcat de Moise Kean.

In repriza a doua, "caramelele" si-au majorat avantajul prin reusita lui Calvert Lewin, din minutul 54.

Antrenorul celor de la Newcastle, Steve Bruce, a facut o modificare in minutul 70, ce avea sa schimbe soarta meciului intr-un mod dramatic.

Francezul Lejeune a intrat in teren in locul lui Clark, modificare post pe post, ambii jucatori fiind fundasi centrali.

Lejeune a reusit in meci pe care cu siguranta il va tine minte toata viata si in minutul 90+4 a restabilit egalitatea cu un sut din foarfeca.

Un minut mai tarziu, in minutul 90+5, acelasi Lejeune reusea dubla cu un sut din interiorul careului. Golurile francezului au fost primele sale reusite pentru Newcastle, care a reusit sa scoata o remiza nesperata in deplasare la Everton.

GOLUL 1

GOLUL 2