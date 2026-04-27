Drăgușin asistă la un caz de Dosarele X, la Tottenham: ce s-a întâmplat, neverosimil!

Stoperul român a avut motive de bucurie, în weekend. Din păcate, apoi a primit un verdict crunt.

De 16 încercări a avut nevoie Tottenham, ca să câștige un meci, în Premier League, în 2026! Pentru că până la succesul dramatic din weekend, 1-0 cu Wolverhampton, echipa avusese 6 egaluri și 9 înfrângeri, în acest an.

Firește, cu asemenea cifre, Tottenham a avut o prăbușire teribilă în clasament. Iar astăzi, când mai sunt patru etape, londonezii sunt pe 18 din 20, poziție care duce în liga secundă. Drama și mai mare a lui Tottenham e că a ajuns într-o situație paradoxală. 

Pe scurt, după rezultatele din weekend, care au inclus Wolverhampton – Tottenham (0-1), echipa lui Drăgușin are șanse și mai mari să pice în Championship!

Radu Drăgușin, șanse mari să pice în liga a doua cu Tottenham

Radu Drăgușin în duel cu Mohamed Salah / Foto: Getty Images.
Tottenham, caz de Dosarele X: victoria a apropiat-o de retrogradare

Potrivit calculelor actualizate ale celor de la Football Meets Data, Tottenham are șanse de 62% să însoțească Wolverhampton și Burnley, în liga a doua, la capătul acestui sezon. Înaintea etapei din weekend, aceeași sursă aprecia că Tottenham are șanse de 54,22% de a pica în Championship.

Așadar, apare o întrebare: cum a fost posibil ca, după o victorie, Tottenham să fie amenințată și mai mult cu retrogradarea? Răspunsul a fost oferit de analiștii de la Football Meets Data. S-a ajuns aici pentru că, tot în etapa din weekend, au câștigat cei de la West Ham și Nottingam Forest. Primii au trecut de Everton, scor 2-1, în timp ce Nottingham Forest a surclasat Sunderland cu 5-0.

De acum, calculele pentru retrogradare includ următoarele cifre:

*Tottenham – 62%

*West Ham – 35%

*Nottingham Forest – 2%

*Leeds – 1%

În cele patru etape rămase din Premier League, Tottenham are un program infernal, după cum se poate vedea mai jos:

*3 mai: Aston Villa – Tottenham

*11 mai: Tottenham – Leeds

*17 mai: Chelsea – Tottenham

*24 mai: Tottenham - Everton

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele
ARTICOLE PE SUBIECT
Pleacă Radu Drăgușin de la Tottenham? Reacția lui Florin Manea
Italienii anunță echipa care vrea să-l transfere pe Radu Drăgușin în vară
Game over pentru Drăgușin? Ce șanse are, de fapt, Tottenham să retrogradeze
Metaloglobus - Unirea Slobozia se joacă ACUM: deschidere de scor, la Clinceni
Surpriza UEFA pentru Kyros Vassaras! Ce rol a primit șeful CCA la semifinala Atletico - Arsenal
Aryna Sabalenka, victorie cu emoții la Madrid: revenire spectaculoasă cu Naomi Osaka
Ireal: cu ce viteză a alergat kenyanul care a terminat maratonul în sub 2 ore și ce a mâncat înainte
L-au „taxat” pe Victor Angelescu, iar Costel Gâlcă a reacționat: „Dezamăgirea e mare”
Antonela Roccuzzo, postare cu scântei pe rețele: ”E interzis să dai zoom!” Ce i-a scris Messi

Inter, depunctată pe final de sezon? Scandalul din Italia poate arunca în aer lupta la titlu

Chivu pleacă frustrat de la Torino, dar e la un pas de Scudetto: "Un sezon excelent"

Torino - Inter 2-2 | Nebunie curată! Cristi Chivu răsuflă ușurat, după ce gazdele au fost cât pe ce să facă ”remontada”

Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB

Jack Grealish, găsit beat într-un bar din Manchester! Imagini dezolante cu starul englez

Semnează Florin Tănase?! Ce a spus golgheterul lui FCSB
Elias Charalambous, primele declarații la sosirea în România. Ce a spus despre FCSB
Ireal: cu ce viteză a alergat kenyanul care a terminat maratonul în sub 2 ore și ce a mâncat înainte
Surpriza UEFA pentru Kyros Vassaras! Ce rol a primit șeful CCA la semifinala Atletico - Arsenal
Răzbunarea iraniană, înfiorătoare: ce au pățit „trădătoarele de țară“ la revenirea acasă
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Fotbalul a luat-o razna: suma „pompată“ de UEFA în acest sezon de Champions League e una astronomică, fără precedent
Gigi Becali radiază: FCSB, peste Anderlecht, Beșiktaș sau Nice în clasamentul actualizat al banilor europeni
O femeie din Mexic a fost căutată patru zile după ce a dispărut, pentru că nimeni nu a recunoscut-o din poze de pe rețele

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

POLITICO: România, unul dintre ”aliații model” din NATO care au intrat în grațiile SUA. ”Va primi favoarea noastră specială”

Aliații lui Orbán se grăbesc să își mute averile din Ungaria cu avioane private. Lista țărilor unde și-ar ascunde miliardele

