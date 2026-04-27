Drăgușin asistă la un caz de Dosarele X, la Tottenham: ce s-a întâmplat, neverosimil!

De 16 încercări a avut nevoie Tottenham, ca să câștige un meci, în Premier League, în 2026! Pentru că până la succesul dramatic din weekend, 1-0 cu Wolverhampton, echipa avusese 6 egaluri și 9 înfrângeri, în acest an.
Firește, cu asemenea cifre, Tottenham a avut o prăbușire teribilă în clasament. Iar astăzi, când mai sunt patru etape, londonezii sunt pe 18 din 20, poziție care duce în liga secundă. Drama și mai mare a lui Tottenham e că a ajuns într-o situație paradoxală.
Pe scurt, după rezultatele din weekend, care au inclus Wolverhampton – Tottenham (0-1), echipa lui Drăgușin are șanse și mai mari să pice în Championship!
Tottenham, caz de Dosarele X: victoria a apropiat-o de retrogradare
Potrivit calculelor actualizate ale celor de la Football Meets Data, Tottenham are șanse de 62% să însoțească Wolverhampton și Burnley, în liga a doua, la capătul acestui sezon. Înaintea etapei din weekend, aceeași sursă aprecia că Tottenham are șanse de 54,22% de a pica în Championship.
Așadar, apare o întrebare: cum a fost posibil ca, după o victorie, Tottenham să fie amenințată și mai mult cu retrogradarea? Răspunsul a fost oferit de analiștii de la Football Meets Data. S-a ajuns aici pentru că, tot în etapa din weekend, au câștigat cei de la West Ham și Nottingam Forest. Primii au trecut de Everton, scor 2-1, în timp ce Nottingham Forest a surclasat Sunderland cu 5-0.
De acum, calculele pentru retrogradare includ următoarele cifre:
*Tottenham – 62%
*West Ham – 35%
*Nottingham Forest – 2%
*Leeds – 1%
În cele patru etape rămase din Premier League, Tottenham are un program infernal, după cum se poate vedea mai jos:
*3 mai: Aston Villa – Tottenham
*11 mai: Tottenham – Leeds
*17 mai: Chelsea – Tottenham
*24 mai: Tottenham - Everton