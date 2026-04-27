Drăgușin asistă la un caz de Dosarele X, la Tottenham: ce s-a întâmplat, neverosimil!

De 16 încercări a avut nevoie Tottenham, ca să câștige un meci, în Premier League, în 2026! Pentru că până la succesul dramatic din weekend, 1-0 cu Wolverhampton, echipa avusese 6 egaluri și 9 înfrângeri, în acest an.

Firește, cu asemenea cifre, Tottenham a avut o prăbușire teribilă în clasament. Iar astăzi, când mai sunt patru etape, londonezii sunt pe 18 din 20, poziție care duce în liga secundă. Drama și mai mare a lui Tottenham e că a ajuns într-o situație paradoxală.

Pe scurt, după rezultatele din weekend, care au inclus Wolverhampton – Tottenham (0-1), echipa lui Drăgușin are șanse și mai mari să pice în Championship!