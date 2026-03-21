Cele două echipe și-au dat întâlnire în etapa #31 din Premier League. Meciul dintre Brighton și Liverpool a fost în direct pe VOYO.

Scuza lui Arne Slot după ce Liverpool a pierdut cu Brighton: ”A trebuit să facem asta”

”Cormoranii” sunt fără victorie în primul eșalon al Angliei de trei etape. Au înregistrat un egal cu Tottenham în etapa precedentă și în runda #29 au pierdut în deplasare cu ultima clasată, Wolves, scor 1-2.

Arne Slot, antrenorul lui Liverpool, a evidențiat că accidentările și oboseala au afectat serios echipa. Tehnicianul a ținut să puncteze că a fost nevoit să improvizeze și să folosească jucătorii în poziții neobișnuite.

”Înfrângerea doare foarte mult și ar trebui să ne doară.

Dar problema principală este că suntem în această poziție pentru că am pierdut un punct la Wolves în ultimul minut, dintr-un șut deviat. Golul acela cu Tottenham din minutul 90, de săptămâna trecută, este, aș spune, o problemă chiar mai mare decât înfrângerea din deplasare cu Brighton.

Brighton a făcut exact ce ne așteptam, când întâlnești o echipă care a avut doar 62 de ore de odihnă. Primul lucru pe care l-au făcut a fost să transforme meciul într-unul intens. Nu a fost nimic în neregulă cu duelurile, dar, din păcate, a existat o ciocnire care a dus la ieșirea lui Hugo.

După două minute, fiind nevoiți să ne descurcăm fără Mohamed Salah, Alexander Isak și Hugo, a trebuit să găsim soluții și să folosim jucători pe poziții cu care nu sunt obișnuiți. Am făcut asta destul de bine în prima repriză, dar pe măsură ce meciul a avansat, Brighton a devenit din ce în ce mai puternică”, a spus Arne Slot, potrivit espn.