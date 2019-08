VIDEO! Tatarusanu a primit un gol FABULOS la debutul pentru Lyon! Sutul SUPERSONIC al unui pusti de la Liverpool la care portarul roman n-a avut nicio sansa

Ciprian Tatarusanu a jucat pentru prima data in tricoul lui Lyon.

Campioana Europei, Liverpool, si-a revenit dupa infrangerea din weekend, 0-3 cu Napoli, reusind sa castige cu 3-1 un meci amical ce a avut loc la Geneva miercuri seara. La Liverpool au jucat pentru prima data in presezon si starurile Mo Salah, Roberto Firmino, Shaqiri, Naby Keita sau Alisson. Ultimul a facut o gafa uriasa in chiar startul meciului, provocand un penalty, transformat de Depay.

Firmino a egalat in minutul 17 cu un sut din careu, pentru ca Andersen sa trimita mingea in propria poarta 4 minute mai tarziu. A urmat un numar mare de schimbari iar Ciprian Tatarusanu si-a facut debutul pentru Lyon dupa ce nu a fost folosit in meciul cu Arsenal.

Tatarusanu a avut o parada in situatie de 1 la 1 cu pustiul Bobby Duncan, pentru ca la cateva minute distanta sa primeasca un gol fabulos de la Harry Wilson! Galezul a sutat superb de la peste 25 de metri, direct la vinclu!

Liverpool se pregateste de primul meci oficial al sezonului - duminica, de la ora 17.00, este Supercupa Angliei contra celor de la Manchester City.