Lovitură grea pentru Tottenham! Fotbalistul umilit în Champions League poate fi singura salvare

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tottenham se află într-o situație extrem de dificilă în acest sezon.

TAGS:
Tottenhamradu dragusinSpursGuglielmo VicarioIgor TudorAntonin Kinsky
Din articol

Echipa la care evoluează și Radu Drăgușin a strâns doar 30 de puncte în 30 de meciuri și ocupă locul 16 în clasament, cu posibilități reale de a ajunge în Championship în următorul sezon.

Guglielmo Vicario se operează și ratează finalul sezonului

Doar Wolverhampton, Burnley, West Ham și Nottingham sunt sub Tottenham în ierarhia din Premier League. West Ham și Nottingham sunt la doar o lungime în urma lui Spurs.

În aceste condiții, Tottenham a mai primit o lovitură uriașă.

Titularul din poarta lui Spurs, italianul Guglielmo Vicario, se va opera de hernie în următoarele zile, astfel că sezonul portarului se va încheia prematur. Vicario va rata și meciurile pe care Italia le va disputa la barajul pentru Cupa Mondială. Squadra Azzurra va înfrunta mai întâi Irlanda de Nord, iar, mai apoi, în cazul unei victorii, se va duela cu câștigătoarea partidei dintre Țara Galilor și Bosnia.

Tottenham a anunțat că Vicario va lipsi cel puțin o lună de pe teren, astfel că Igor Tudor va trebui să găsească soluții pentru poarta lui Spurs.

Putem confirma că Guglielmo Vicario va fi supus unei intervenții chirurgicale săptămâna viitoare pentru o hernie.

Procedura minoră pentru portarul internațional italian a fost programată astfel încât să aibă un impact cât mai redus asupra sezonului nostru.

Guglielmo își va începe imediat recuperarea alături de staff-ul medical și sperăm să poată reveni în aproximativ o lună”, se arată în comunicatul lui Tottenham.

Igor Tudor mai are doi portari la dispoziție, pe Antonin Kinsky, goalkeeper-ul pe care l-a umilit în Champions League, în meciul tur cu Atletico Madrid, după ce l-a înlocuit după doar 17 minute, și Brandon Austin, produs al academiei clubului.

Antonin Kinsky, umilit în Champions League

  • Dragusin kinsky imago1057327316
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

În meciul tur cu Atletico Madrid, scor 5-2, Antonin Kinsky a primit trei goluri în doar 15 minute, iar la două dintre ele a gafat neașteptat. La primul gol, Kinsky a alunecat și a trimis balonul la picioarele unui adversar, care a pasat imediat, iar Llorente a deschis scorul. La golul doi al lui Atletico, Griezmann a punctat după o greșeală semnată de Micky van de Ven.

Scorul a devenit 3-0 în favoarea spaniolilor în minutul 15, după o gafă a aceluiași Kinsky. De această dată, goalkeeper-ul lui Spurs a alunecat și a ratat o degajare, mingea a ajuns la Julian Alvarez, care a trimis în poarta goală.

Două minute mai târziu, Igor Tudor a decis să îl scoată din teren pe Antonin Kinsky și să îl introducă în locul său pe Guglielmo Vicario.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
ULTIMELE STIRI
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Recomandarile redactiei
Alte subiecte de interes
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!