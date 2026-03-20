Lovitură grea pentru Tottenham! Fotbalistul umilit în Champions League poate fi singura salvare

Echipa la care evoluează și Radu Drăgușin a strâns doar 30 de puncte în 30 de meciuri și ocupă locul 16 în clasament, cu posibilități reale de a ajunge în Championship în următorul sezon.

Guglielmo Vicario se operează și ratează finalul sezonului

Doar Wolverhampton, Burnley, West Ham și Nottingham sunt sub Tottenham în ierarhia din Premier League. West Ham și Nottingham sunt la doar o lungime în urma lui Spurs.

În aceste condiții, Tottenham a mai primit o lovitură uriașă.

Titularul din poarta lui Spurs, italianul Guglielmo Vicario, se va opera de hernie în următoarele zile, astfel că sezonul portarului se va încheia prematur. Vicario va rata și meciurile pe care Italia le va disputa la barajul pentru Cupa Mondială. Squadra Azzurra va înfrunta mai întâi Irlanda de Nord, iar, mai apoi, în cazul unei victorii, se va duela cu câștigătoarea partidei dintre Țara Galilor și Bosnia.

Tottenham a anunțat că Vicario va lipsi cel puțin o lună de pe teren, astfel că Igor Tudor va trebui să găsească soluții pentru poarta lui Spurs.

”Putem confirma că Guglielmo Vicario va fi supus unei intervenții chirurgicale săptămâna viitoare pentru o hernie.

Procedura minoră pentru portarul internațional italian a fost programată astfel încât să aibă un impact cât mai redus asupra sezonului nostru.

Guglielmo își va începe imediat recuperarea alături de staff-ul medical și sperăm să poată reveni în aproximativ o lună”, se arată în comunicatul lui Tottenham.

Igor Tudor mai are doi portari la dispoziție, pe Antonin Kinsky, goalkeeper-ul pe care l-a umilit în Champions League, în meciul tur cu Atletico Madrid, după ce l-a înlocuit după doar 17 minute, și Brandon Austin, produs al academiei clubului.

Antonin Kinsky, umilit în Champions League