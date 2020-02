S-a decis soarta lui Alexis Sanchez! La ce club va evolua din vara fotbalistul

Jucatorul nu a impresionat in ultima perioada.

Alexis Sanchez se va intoarce la Manchester United in aceasta vara. Inter Milano e dezamagita de prestatiile fotbalistului, anunta Dailystar.



Alexis a ajuns la formatia din Serie A sub forma de imprumut, vara trecuta si se astepta ca acesta ramana la Inter Milano la finalul intelegerii. Antonio Conte l-a folosit insa pe Sanchez in doar 13 partide din acest sezon. Fotbalistul nu a mai marcat din luna septembrie si Inter Milano nu are de gand sa il pastreze.

Alexis a avut si ghinion in perioada petrecuta in Italia. Jucatorul a lipsit de pe teren 3 luni din cauza unei accidentari la genunchi.

In luna ianuarie, Solskjaer a declarat ca daca Sanchez se va intoarce la United, va demonstra ca toti contestatarii jucatorului gresesc.