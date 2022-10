S-a aflat care ar fi clauza de reziliere reală a lui Erling Haaland. Informația a fost dezvăluită de jurnalistul Fabrizio Romano

După cele 20 goluri marcate în 13 meciuri, Erling Haaland a reușit să devină, de departe, cel mai bine plătit fotbalist din Premier League.

D-abia ajuns la campioana din Premier League, Erling Haaland a fost subiectul mai mult speculații despre un posibil transfer înainte de expirarea contractului. Fabrizio Romano, celebrul jurnalist italian, a oferit detalii despre situația starului norvegian.

Potrivit sursei citată, Erling Haaland ar avea o clauză de reziliere care devine valabilă în 2024. Cluburile care își doresc să îl ia pe norvegian trebuie să achite 200 de milioane de euro, dacă acesta nu semnează între timp o nouă înțelegere cu Manchester City.

???? Erling Haaland’s release clause at Manchester City is €200M. It can be activated in 2024.

