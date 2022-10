Ce a remarcat Pep Guardiola la Erling Haaland, după startul extraordinar al norvegianului la Manchester City

În primele 13 meciuri jucate pentru campioana Angliei, atacantul norvegian a marcat nu mai puțin de 20 de goluri, dintre care 15 în cele 9 partide din Premier League.

Pep Guardiola: "Erling Haaland este unul dintre cei mai buni atacanți pe care i-am avut"

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, are numai cuvinte de laudă pentru Erling Haaland, pe care îl plasează deja în topul celor mai buni atacanți pe care i-a pregătit în carieră, deși îl are sub comandă doar de câteva luni.

"Haaland este unul dintre cei mai buni atacanți pe care i-am avut, fără îndoială. Am antrenat mulți jucători foarte buni, iar Erling este unul dintre ei. Numerele vorbesc de la sine. Câte goluri a marcat în Champions League, în Norvegia, Austria, Germania și acum în Anglia? Vorbesc foarte mult despre el, dar uneori n-ar trebui să spun nimic. Priviți doar statisticile lui și ceea ce face pe teren, e suficient.

Mi se pare că la început, de exemplu în meciul cu Bournemouth, nu era foarte implicat în meci. Acum este mult mai implicat, nu numai atunci când marchează. Știm că are un instinct special atunci când suntem în ultima treime, iar el e în careu. Știe cum să finalizeze, cum să introducă mingea în plasă. De aceea este un atacant excepțional", a spus Pep Guardiola, citat de L'Equipe.

Pentru partida cu FC Copenhaga, din grupele Champions League, care se dispută în această seară, Pep Guardiola a decis să îl odihnească pe Erling Haaland, trecut pe banca de rezerve. În locul său este folosit argentinianul Julian Alvarez, cumpărat de la River Plate.

Din dieta lui Erling Haaland nu lipsesc inima și ficatul

În ultimii ani, Haaland a impresionat și cu fizicul său. Norvegianul a început să lucreze mai mult în sala de forță, iar rezultatele sunt vizibile. Mai mult, vârful de atac acordă și o importanță deosebită dietei și a precizat că din meniul său nu lipsesc alimentele bogate în proteine.

„Îmi pasă să am grijă de corpul meu. Cred că cel mai important lucru este să mănânci alimente de calitate, cât mai locale. Mănânc inimă și ficat”, a declarat Erling Haaland, conform sport.es.

Pe lângă cele 6.000 de calorii pe care le mănâncă zilnic, superstarul a mărturisit că a început să-și filtreze apa și să acorde o atenție mai mare energiei solare.

„La prima oră dimineața primesc puțină lumină solară în ochi, deoarece este bună pentru ritmul circadian. De asemenea, am început să filtrez puțin apa. Cred că poate avea mari beneficii pentru corpul meu”, mai spus Erling Haaland.