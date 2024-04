La mare căutare în Europa, Roberto de Zerbi are o clauză de reziliere derizorie 

Antrenorul italian a semnat cu Brighton în septembrie 2022 și mai are contract valabil cu englezii până la finalul sezonului 2025/2026, însă la finalul lunii martie, jurnalistul sportiv Nicolo Schira a dezvăluit că tehnicianul e gata să se despartă de clubul din Premier League.

Dorit de Liverpool, FC Barcelona și Bayern Munchen, Roberto De Zerbi are o clauză de reziliere de aproximativ 13 milioane de lire sterline, valabilă doar în vara lui 2024.

"De Zerbi vrea să discute planurile de viitor cu conducerea lui Brighton pentru a-și decide viitorul. Discuții interne la Bayern. Nimic concret de la Liverpool până acum", a anunțat Fabrizio Romano.

???????????? Roberto de Zerbi has release clause into his contract at Brighton and it’s around £12/13m, only valid in the summer.

De Zerbi wants to discuss plans with Brighton board to decide his future.

Internal talks still ongoing at Bayern.

