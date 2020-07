Roman Abramovich ii face toate poftele lui Lampard! Englezii vor sa transfere unul dintre cei mai buni portari din lume

Chelsea este una dintre cele mai active echipe pe piata transferurilor.

Kepa Arrizabalaga, cel mai scump portar din lume, nu mai este pe placul managerului britanic. In vara lui 2018 londonezii il transferau de la Bilbao pentru 80 de milioane de euro. Chiar daca pretul a fost imens, portarul spaniol nu a reusit sa se ridice la nivelul asteptarilor.

Chelsea vrea sa scape de Kepa si sa il cumpere pe Jan Oblak, de la Atletico Madrid, portar care are o clauza de reziliere in valoare de 120 de milioane de euro. Potrivit Mirror, fosta campioana a Angliei nu ar plati pentru sloven mai mult de 100 de milioane de euro.

Daca transferul se va concretiza, Oblak va deveni cel mai scump portar din istorie.

Kepa mai are contract cu Chelsea pana in 2025 si ramane de vazut daca Frank Lampard se va baza pe el si in sezonul viitor.

