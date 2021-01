BREAKING NEWS! Frank Lampard a fost demis de la Chelsea! Cine ar urma sa fie numit antrenor la echipa londonezilor

Lampard a fost demis de la Chelsea dupa 18 luni petrecute pe banca londonezilor.

Legenda clubului va lasa echipa pe locul 9 in Premier League, dupa infrangerea in fata lui Leicester de saptamana trecuta, scor 0-2. El a reusit sa castige un singur meci din ultimele 5 in competitia interna. Ultima partida al lui Lampard pe banca lui Chelsea a fost duminica, in victoria cu 3-1, din FA Cup, impotriva lui Luton.

In iulie 2019, Lampard a fost numit manager in locul lui Maurizio Sarri si a semnat o intelegere valabila pe 3 ani. Sezonul trecut a terminat cu Chelsea pe locul 4 in clasament si i-a dus pe "albastri" pana in finala FA Cup.

In primul an al lui Lampard la club, Chelsea nu a avut acces la transferuri, dar in ultima perioada de mercato, londonezii au platit peste 200 de milioane de euro pentru a semna cu jucatori precum: Ben Chilwell, Kai Havertz sau Timo Werner.

Frank Lampard a mai fost antrenor in cariera la Derby, club cu care a ajuns in playoff-ul de promovare pentru Premier League, unde a fost invins de Aston Villa. Englezul a fost al 10-lea manager numit de catre Roman Abramovich de cand miliardarul a cumparat clubul în 2003.

Chelsea Football Club has today parted company with Head Coach Frank Lampard. Publicată de Chelsea Football Club pe Luni, 25 ianuarie 2021

Favorit pentru a prelua postul de antrenor al clubului Chelsea este Thomas Tuchel, fostul antrenor de la PSG, care a fost demis chiar in ajunul Craciunului, potrivit jurnalistului Fabrizio Romano.