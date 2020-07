De NERECUNOSCUT! A jucat la Chelsea, Atletico Madrid sau PSG, iar acum a UIMIT pe toata lumea cu look-ul sau | FOTO

Ultimele fotografii aparute in mediul online cu un fost fotbalist sarb au surprins pe toata lumea.

Mateja Kezman (41 de ani) este fostul atacant al lui Chelsea, Atletico Madrid sau PSG si este aproape de nerecunoscut in ultimele poze care circula pe internet.

Retras de aproape 9 ani din activitatea de fotbalist, Kezman este acum impresar si il reprezinga pe Sergej Milinkovic-Savic, super-mijlocasul lui Lazio.

Fostul international sarb a devenit vedeta in Olanda, in tricoul lui PSV, iar in 2004 era transferat de Chelsea pentru 7.5 milioane de euro. Dupa 105 goluri in 122 de partide marcate pentru olandezi, Jose Mourinho il aducea pe Stamford Bridge.

Un singur sezon a petrecut la Londra, in care a reusit sa marcheze 7 goluri, dupa care a fost transferat de Atletico Madrid pentru 9 milioane de euro.

Kezman a mai evoluat in cariera la echipe ca Partizan, Fenerbahce, PSG, Zenit, Bate Borisov sau South China, unde si-a incheiat cariera.

"Chelsea a fost cel mai bun lucru din cariera mea. Cu siguranta, acesta a fost punctul culminant al carierei mele. Sa traiesc si sa joc la Londra a fost ceva ce nu voi uita niciodata. Nu stiu daca am gresit pentru ca am plecat asa de repede. Poate ca am facut-o, dar cred intotdeauna in deciziile mele. Transferul la Chelsea mi-a facut visele sa devina realitate. A fost cel mai bun lucru care mi s-a intamplat vreodata. Poate ca as fi putut sa obtin mai mult si as fi avut mai mult succes pe Stamford Bridge, dar nu regret nimic", a spus Kezman pentru Sky Sports.