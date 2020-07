“Nu e Thibaut Courtois”! Kepa CRITICAT de un fost coleg de la Chelsea

Lampard cauta inlocuitor pentru cel mai scump portar din istoria fotbalului.

Kepa Arrizabalaga a ajuns pe Stamford Bridge in vara lui 2018, cand a venit pentru a-l inlocui pe Thibaut Courtois plecat la Real Madrid. Clubul lui Abramovich a platit 80 de milioane de euro pe portarul adus de la Athletic Bilbao, iar acesta a starnit foarte multe discutii in cei doi ani petrecuti la Londra. Desi a jucat bine sub comanda lui Maurizio Sarri, Kepa a refuzat sa iasa de pe teren in finala Cupei Ligii jucata contra lui City si a fost indelung criticat pentru atitudinea sa, mai ales ca Chelsea a pierdut finala la penalty-uri. Ulterior, “albastri” au reusit sa se califice in Champions League si sa castige trofeul Europa League cu Kepa om de baza.

In acest sezon, insa, portarul lui Chelsea l-a dezamagit pe noul manager Frank Lampard, care l-a si tinut pe banca o buna bucata de timp. Dupa reluarea sezonului, Kepa a jucat in toate cele trei meciuri disputate de echipa sa in campionat, si a primit gol in fiecare dintre acestea. Ultimul meci, infrangerea in fata lui West Ham, l-a determinat pe Robert Green sa il critice pe Kepa: “Kepa este un portar scund, de aceea are probleme la centrari. Nu e un jucator de baschet, nu e Thibaut Courtois. Nici distributia baloanelor nu a facut-o prea bine sezonul acesta, fata de editia trecuta”, a spus Green pentru podcast-ul The Byline.

Fostul portar al nationalei Angliei a fost legitimat la Chelsea in sezonul precedent, dar nu a jucat deloc. El a gasit o justificare pentru instabilitatea defensiva a echipei lui Lampard, motivand problemele prin abordarea mult mai libertina a jocului, comparativ cu perioada Sarri: “Chelsea joaca un fotbal deschis acum, un fotbal direct. Sezonul trecut, echipa facea totul foarte calculat, uneori era plictisitor”

Chelsea se afla in prezent pe locul 4 in Premier League, la un punct in spatele lui Leicester, ocupanta locului 3. Pentru fosta adversara a FCSB-ului din Europa League si UCL, finalul sezonului se anunta dificil, intrucat Manchester United si Wolverhampton sunt la doar doua puncte in spate. Desi locul 5 asigura si el prezenta in viitoarea editie a grupelor UCL, acest lucru s-ar putea schimba in cazul in care TAS da dreptate celor de la Manchester City si anuleaza suspendarea acestora din competitiile europene. Daca Chelsea ajunge pe 6, poate rata Champions League.