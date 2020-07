Chelsea ARUNCA CU BANI pentru Havertz! Mijlocasul a cerut sa fie lasat se PLECE! Cati bani sunt dispusi englezii sa dea pe starul lui Leverkusen

Kai Havertz (21 ani) vrea sa plece de la Bayer Leverkusen in aceasta vara, iar Chelsea a intrat pe fir.

Havertz ar fi unul dintre cei mai doriti jucatori de pe piata transferurilor, iar mijlocasul nu ar duce lipsa de oferte. Conform Bild, Havertz ar fi comunicat oficialilor lui Leverkusen ca nu doreste sa mai continue la club din vara.

Din Anglia se anunta ca echipa aflata in pole-position pentru semnatura jucatorului ar fi Chelsea, care a mutat deja de doua ori pe piata transferurilor, prin aducerea lui Ziyech si Timo Werner.

Chelsea vrea o echipa care sa se lupte la titlu si cu care sa poata face performanta in Champions League in cazul in care reuseste sa se califice. Englezii ar fi dispusi sa plateasca cei 100 de milioane de euro pe care Leverkusen ii cere in schimbul jucatorului.

Conform Mundo Deportivo, Chelsea nu ar fi singura echipa interesata de mijlocas. Havertz ar fi si pe lista lui Real Madrid.