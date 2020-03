Baby Arsenal. Arteta vrea sa intinereasca masiv lotul si sa scape de vedetele platite cu sume uriase

Daca Arsenal nu se califica in cupele europene, pentru prima data in ultimii 25 de ani, Arteta va lua masuri extreme.

Managerul Mikel Arteta va avea un final de sezon dificil, atat pe teren, cat si in afara lui. Arsenal se afla momentan pe locul 10, a fost eliminata din Europa League de Olympiakos si prestatiile din ultima vreme lasa putine sperante pentru prinderea unui loc de Champions League. Pentru prima data din 1996, clubul risca sa nu se califice in cupele europene. Dincolo de problemele de natura sportiva si financiara, londonezii vor trebui sa gestioneze si o criza a contractelor.

Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette si Mesut Ozil au anuntat deja conducerea clubului ca ar vrea sa plece in aceasta vara, iar Arsenal ar putea sa se desparta de mai multi jucatori, definitiv sau sub forma de imporumut, printre ei gasindu-se Sokratis Papastathopoulos, Shkodran Mustafi, Granit Xhaka, Hector Bellerin, Dani Ceballos (imprumutat de la Real Madrid), Lucas Torreira, Kieran Tierney, Rob Holding, Calum Chambers, Cedric Soares (imprumutat de la Southampton) sau David Luiz.

Si Bukayo Saka, pustiul de 18 ani crescut la academia lui Arsenal, care a debut in noiembrie 2018 pentru echipa de seniori, sub conducerea lui Unai Emery, strangand pana acum 27 de meciuri si 3 goluri, a tergiversat negocierile pentru semnarea unei noi intelegeri. El este international englez U19, poate evolua pe toate pozitiile in banda stanga si are oferte de la Manchester United si Liverpool.

Deocamdata, la capitolul sosiri nu sunt clare decat transferuile lui William Saliba (18 ani / Saint Etienne / fundas central / 30 mil. euro) si Pablo Mari (26 ani / Flamengo / fundas central), ultimul fiind imprumutat, dar se pare ca londonezii vor sa activeze clauza de cumparare. Pe lista lui Arteta si a directorului sportiv Raul Sanllehi se mai afla fundasii Dayot Upamecano (21 ani / RB Leipzig), Gabriel Magalhaes (22 ani / Lille), Layvin Kurzawa (27 ani / PSG), Nathan Ake (25 ani/ Bournemouth) si Joe Rodon (22 ani / Swansea), mijlocasii James Maddison (23 ani / Leicester), Boubakary Soumare (21 ani / Lille), Orkan Kokcu (19 ani / Feyenoord), Glen Kamara (24 ani / Rangers), Houssem Aouar (21 ani / Lyon), Jude Bellingham (16 ani / Birmingham), Mohamed Ihatteren (18 ani / PSV Eindhoven) si Pedrinho (21 ani / Corinthians) si atacantul Odsonne Edouard (22 ani / Celtic).

Din lotul actual, Arteta pare sa fi descoperit potential in tinerii Gabriel Martinelli (18 ani), Reiss Nelson (20 ani), Joe Willock (20 ani), Matteo Guendouzi (20 ani), Eddie Nketiah (20 ani) si Ainsley Maitland-Niles (22 ani). Cert este ca, daca Arsenal nu se califica in competitiile europene si va avea pierderi de zeci de milioane de euro, in sezonul urmator va alinia una dintre cele mai tinere echipe din Premier League. Exasperati de capriciile vedetelor, fanii au cerut conducerii sa urmeze strategia managerului George Graham, de la finalul anilor ’80, cand a concediat vedetele si a format o noua echipa cu fotbalisti mai putin cunoscuti, castigand apoi titlurile din 1989 si 1991.