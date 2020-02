Se pregateste o revenire spectaculoasa! Arsene Wenger s-ar putea intoarce la Arsenal sa il ajute pe Arteta! Ce scrie presa din Anglia

Arsene Wenger s-ar putea intoarce la Arsenal.

Oficialii celor de la Arsenal pregatesc o mutare de zile mari. Acestia vor sa il aduca pe Arsene Wenger inapoi la Arsenal in perioada de vara pentru a-l ajuta pe Arteta, actualul tehnician al tunarilor. Potrivit Dailymail, cei din conducerea clubului ar fi luat deja legatura cu Wenger pentru a-l chema la meciul amical pe care Arsenal il va disputa impotriva celor de la Villareal, meci organizat cu ocazia Emirates Cup. La acel meci ar urma sa ia parte si fostul jucator al tunarilor, Santi Cazorla, mijlocasul lui Villareal, un jucator care a intrat in inimele fanilor lui Arsenal.

Wenger a plecat de la Arsenal in vara anului 2018, dupa 22 de ani petrecuta ca carma clubului. In acesta perioada, Wenger a reusit sa castige 17 trofee. Dupa ce s-a despartit de Arsenal, Wenger a fost numit in 2019 seful Departamentului de Dezvoltare Globala FIFA.

In acest moment, Arsenal ocupa locul 9 in Premier League cu 37 de puncte dupa 27 de meciuri. In saisprezecimile Europa League, formatia antrenata de Arteta a castigat pe terenul celor de la Olympiakos, scor 1-0.