BREAKING NEWS: Man United, oferta MONSTRUOASA pentru Bale! Daca Real o accepta, galezul devine cel mai scump jucator din ISTORIA fotbalului

United e gata sa sparga banca pentru a-l lua vara asta pe Bale!

The sun scrie ca Mourinho insista pentru superstarul lui Real. United e de acord sa dea 230 de milioane de euro pe Bale! Daca transferul are loc, il va batea ca valoare pe cel al lui Neymar la PSG. Brazilianul a plecat de la Barcelona dupa ce seicii de la Paris i-au achitat clauza de reziliere in valoare de 220 de milioane de euro.

Bale vrea sa plece de la Real dupa ce si-a pierdut locul de titular in urma accidentarilor repetate din ultimele doua sezoane. Galezul a revenit in centrul atentiei dupa golurile reusite in finala Champions League, contra lui Liverpool. Atacantul de 28 de ani a intrat in repriza a doua si a decis meciul cu o dubla. Primul sau gol a fost cu totul special: foarfeca de senzatie de la marginea careului.

Bale a costat-o pe Real 90 de milioane de euro in 2013. Britanicul nu este convins ca stilul lui Mourinho il avantajeaza si le-a cerut agentilor sai prudenta la tratativele cu United.