CHELSEA - MAN UNITED, 19.15 // Meciul care poate salva sezonul pentru Conte si Mourinho! Promo-ul incredibil facut de BBC inaintea meciului

10:13

Cea de-a 12-a finala de pe noul Wembley va fi prima din istorie in care va fi folosit sistemul arbitrajului video! Chelsea este la a doua finala consecutiva dupa infrangerea de acum un an in fata lui Arsenal insa echipa lui Antonio Conte este intr-o situatie diametral opusa fata de acum un an.



Campioni in 2017, Chelsea a ratat in acest sezon tot - din Champions League a fost eliminata de Barcelona in optimi iar in campionat a terminat pe locul 5, in afara locurilor care duc in UCL iar in ultima etapa a fost umilita de Newcastle, 0-3. Astfel, acesta poate fi ultimul meci al lui Antonio Conte pe banca lui Chelsea!



Nici de partea cealalta lucurile nu sunt "roz". Man United nu a reusit nici in acest sezon sa se lupte cu adevarat pentru titlu - desi a terminat pe locul 2, United a avut cu 19 puncte mai putin decat rivala Manchester City iar din UEFA Champions League a fost eliminata de Sevilla in sferturi.



Este a doua oara cand Chelsea si Manchester United se intalnesc in finala Cupei Angliei - in 1994, Manchester United a castigat cu 4-0, si in 2007 cand Chelsea, antrenata pe atunci de Jose Mourinho, castiga cu 1-0 dupa prelungiri.



BBC a lansat un promo spectaculos pentru finala.