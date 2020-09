Ironiile lui Mourinho la adresa fostului sau jucator: "Cand pierdeai cu 3-0, nu erai aici!" FOTO cu reactiile celor doi de la marginea terenului

Tottenham si Chelsea disputa calificarea in runda urmatoare a Cupei Ligii Angliei.

Nu e nicio indoiala ca Jose Mourinho si Frank Lampard sunt sub presiune in acest sezon. Cei doi au facut transferuri de zeci de milioane iar tensiunea se simte de pe margine, chiar si la un derby al Londrei jucat in Cupa Ligii Angliei.

Lampard a asezat o echipa in care a pus foarte multi titulari, Mendy facandu-si debutul in acest meci. Portarul a fost adus in urma cu mai putin de o saptamana de la Rennes, fiind inlocuitorul lui Kepa.

Dupa ce Timo Werner a deschis scorul, la cateva minute distanta cei doi antrenori au avut un schimb de replici.

Mourinho i-ar fi spus lui Lampard:"La naiba Frank, cand pierzi cu 3-0 nu stai aici la margine!", acesta referindu-se la meciul pe care Chelsea l-a disputat inainte cu West Brom, partida in care echipa lui Lampard era condusa cu 3-0, revenind in cele din urma la 3-3.

FOTO cu disputa dintre cei doi: