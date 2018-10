Reactia incredibila a lui Mutu dupa decizia CEDO! Ce spune despre cele 17 milioane de euro pe care trebuie sa i le plateasca lui Chelsea: "Eu si uitasem de acel proces!"

Adrian Mutu spune ca ultima decizie nu schimba cu nimic situatia.

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins saptamana trecuta recursul facut de Adrian Mutu impotriva deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS). Mutu contestase faptul ca TAS ar fi independent si impartial dupa ce a dat decizia ca Mutu sa le plateasca suma de 17.1 milioane de euro celor de la Chelsea dupa ce a fost depistat pozitiv cu cocaina in 2004.

In urma deciziei CEDO, Chelsea le-a spus celor de la Sky Sports ca vor continua lupta cu Adi Mutu pentru a primi despagubirile cerute. Adrian Mutu este insa relaxat in ceea ce priveste acest caz.



"CEDO a dat o decizie favorabila celor de la TAS, eu si uitasem de acel proces. E o chestie de multi ani…



Nu se modifica nimic in decizia dintre Chelsea si mine, oricum ramanea valabila. A fost vorba doar daca TAS a procedat sau nu corect cu mine. Daca as fi castigat eu, atunci as fi putut ataca intreaga procedura.



Chelsea nu m-a pus sa platesc acea suma, vom vedea pe viitor ce va fi. Am vorbit cu avocatii mei si totul este in regula" a spus Adrian Mutu pentru Fanatik.