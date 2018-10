Dupa 7 ani s-a aflat! Cum a ratat Gabi Tamas transferul CARIEREI dupa o betie cu Mutu: "M-am dus la el si i-am zis sa-mi dea banii!"

Agentul lui Gabi Tamas face dezvaluiri din trecutul fotbalistului.

Tamas revine dupa 3 ani la nationala Romaniei, dupa o perioada excelenta in Israel, la Hapoel Haifa. Un fundas bun, Tamas a avut mereu probleme din cauza bauturii.

Agentul sau dezvaluie cum a ratat fundasul un transfer important in Italia dupa o noapte de betie cu Adrian Mutu. Se intampla in 2011 in San Marino, cand Victor Piturca, selectionerul de atunci, a aflat si i-a exclus pe amandoi din lot!

"Aveam totul aranjat cu o echipa de top din Italia. Urma sa semneze si i-am zis <<te rog frumossa nu faci nimic>>. El mi-a zis <<Esti nebun, plec cu lotul in San Marino, ce sa fac?>>.

Aduceti-va aminte ce s-a intamplat in San Marino. Apoi, m-au sunat aia, era un club important din Italia, mi-au zis ca nu pot sa-l mai ia. Mi-a zis, <<ce am facut, ma, rau, am iesit cu Mutu!>>.

Acum sunt prieten cu Mutu, i-am zis sa-mi dea banii, ca am pierdut multi bani. Mi-a zis nu l-a luat cu forta”, a declarat, pentru Pro Sport, Florin Manea.