Anuntul DE ULTIMA ORA facut de Chelsea dupa scandalul in care este implicat Mutu! Vesti proaste pentru fostul international

Momente grele pentru Adrian Mutu. "Briliantul" este dator vandut dupa ce a pierdut la CEDO.

Oficialii formatiei londoneze au confirmat pentru Sky Sports faptul ca intentioneaza sa continue procedurile legale pentru a-i lua 17 milioane de Euro lui Mutu dupa ce fostul fotbalist a pierdut ultimul apel la CEDO.

"Ne exercitam dreptul legal de a recupera banii care ni se cuvin si vom continua sa facem asta", au spus oficialii lui Chelsea pentru Sky Sports.

Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins astazi recursul facut de Adrian Mutu impotriva deciziei Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS). Mutu contestase faptul ca TAS ar fi independent si impartial.

Mutu, depistat pozitiv la cocaina in 2004, fusese condamnat de TAS sa plateasca despagubiri de 17,1 milioane de euro clubului la care juca in acea vreme, Chelsea. Considerand ca judecatorii TAS sunt lipsiti de independenta si impartialitate, fostul international roman, acum in varsta de 39 de ani, a facut apel la un tribunal federal elvetian, care i-a respins cererea.

CEDO a hotarat si ea in acelasi sens: ''Intr-o motivare in care nu apare nicio urma decizie arbitrara, tribunalul federal a concluzionat ca domnul Mutu nu a facut proba acuzatiilor sale. Niciun motiv serios nu conduce Curtea sa schimbe decizia tribunalului federal''.

Mutu s-a retras din activitate, iar acum este antrenor in Emirate la echipa secunda a clubului Al Wahda.