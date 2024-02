În 2013, patronul FCSB a fost condamnat la 3 ani de închisoare cu executare în "Dosarul Terenurilor", pentru complicitate la abuz în serviciu în formă calificată şi continuată, alături de Victor Babiuc, fost ministru al Apărării, şi Dumitru Cioflină, fost şef al Statului Major General.

A executat doar un an şi 10 luni din pedeapsa de trei ani şi şase luni de închisoare

Potrivit procurorilor DNA, în perioada 1996-1999, în calitate de administrator al terenurilor domeniului proprietate publică a statului din zona Voluntari (fosta Fermă Roşia), MApN a efectuat două schimburi de terenuri cu Gigi Becali, care a oferit în schimb parcele situate în comuna Ştefăneşti (jud. Ilfov), mult mai departe de București. Suprafaţa totală cedată acestuia în urma celor două schimburi a fost de 28.89 hectare de teren arabil intravilan, iar afacerea a avut drept consecinţă prejudicierea statului român cu suma totală de 892.758 de dolari.

Becali a mai fost condamnat în "Dosarul Valiza" (trei ani de închisoare cu executare) și în dosarul sechestrării celor care i-au furat maşina (trei ani de închisoare cu suspendare), așa că nu a mai putut scăpa de încarcerare prin cumularea pedepselor. Latifundiarul a fost eliberat condiţionat din Penitenciarul Poarta Albă, după ce a executat un an şi 10 luni din pedeapsa de trei ani şi şase luni de închisoare. Acum a câștigat sesizarea la CEDO, iar statul român trebuie să-i plătească despăgubiri.

"Au suferit mult familia mea și mama mea, pentru că am fost batjocorit și condamnat"

"Am o rugăminte la voi. Astăzi am primit o veste pe care o aștept de 10 ani. O veste de mare bucurie, de mare fericire pentru mine. Când fetele mele au împlinit 18 ani, și Teodora, și Alexandra, nu am fost acasă. Au suferit mult familia mea și mama mea pentru că am fost batjocorit și condamnat. Azi a venit vestea de la CEDO. A fost speța cu schimbul de terenuri. Condamnă România pentru un proces neechitabil contra lui Becali George. Adică zice 'A fost condamnat pentru o faptă care nu era incriminată'.

Nu vreau să vorbesc de fotbal prima dată, pentru că sunt prea fericit. Trăiesc o bucurie a sufletului. Ce se va întâmpla? Pentru 800.000, mi-au luat 3 milioane de euro. Dacă statul a luat trei ori mai mult, trebuie să dea de trei ori mai mult. Adică 9 milioane de euro. Plus daunele pe care le voi cere eu pentru vătămări ce mi s-au întâmplat. Nu banii sunt problema. Problema e mulțumirea sufletească. De multă vreme așteptam.

"În loc să mă iubească, ei cleveteau, eu mă rugam"

Toate alea pe care le cântam în pușcărie, în psaltire, ei unelteau împotriva mea cu limbă vicleană și cu cuvinte de ură împotriva mea. S-au luptat cu mine în zadar. În loc să mă iubească, ei cleveteau, eu mă rugam. Știi care e treaba? Nu mai răutate, poate așa a făcut Dumnezeu acum. Dacă era acum 10 ani, poate făceam tam-tam mare.

Dar tot trebuie să spune numele oamenilor. Nu știu dacă fac păcat, dar le spun numele, pentru că spune în psaltire 'De nedreptatea lor și de rușinea lor se va duce vestea!'. Ală, în Dubai, cu pahar în cap, cu bătăi, cu curvăsăraie și cu drogangeală? Eu sunt aici, în fața voastră, cu slavă, cu bucurie, aștept al treilea nepot acum. Vezi cum face Dumnezeu? Trebuie să spunem numele, ca să știe copiii lor: Francesca Vasile, Ionuț Matei, Livia Stanciu! O le spun mereu numele. De ce? Să vadă copiii lor cum au distrus ei oameni și au băgat oameni în pușcărie. Cum au chinuit ei mame și copii.

"Ei scrâșnesc din dinți și se topesc, când văd că Becali a primit dreptatea"

Acum vreau să știu încă un lucru. Francesca Vasile va rămâne judecătoare? Băi, demisionează! Pleacă acasă, mă! Nu ți-e rușine? Dacă ai rușine, dacă ai omenie. Livia Stanciu e la Curtea Constituțională. Păi e rușine să fie acolo o femeie care a distrus oameni! Acum e clar, nu? Condamnată România pentru procesul lui Becali, o să apară pe site. Vreau totuși să-i laud pe Săndel Macavei și pe Rodica Cozma, care au făcut opinie separată în proces. A fost 3-2. Eu i-am iertat, dar trebuie să le spun numele ca să știe copiii lor.

Așa cum copiii mei au plâns la 18 ani, așa copiii lor trebuie să știe ce nenorociri au făcut părinții lor. De mult nu am mai fost așa fericit, nici nu vreau să vorbesc de fotbal. Ei scrâșnesc din dinți și se topesc, când văd că Becali a primit dreptatea. Dumnezeu face când trebuie să fie făcut. Chiar dacă au trecut 10 ani. Dacă aș fi câștigat acum câțiva ani, făceam tam-tam și mă duceam cu pancarte la Curtea Constituțională, 'Dați-o afară pe criminală!'. Dumnezeu a zis 'Când te vei face mai drept și să nu îi mai judeci pe ei, nu vei mai păcătui'.

"În România e criminală pușcăria. Nu dă drumul acasă, te ține ca animalul închis în cușcă"

Acum nu-i mai judec, dar parcă tot mai am o sămânță, o rădăcină de răutate. Nu am scăpat de ea. Trebuia să-i sun acum și să zic că asta e, să-i ierte Dumnezeu. Nu pot încă, nu am ajuns încă pe drumul ăla. Am suferit și eu, dar și copiii mei. Alina Gorghiu (n.r. - actualul ministru al Justiției), că să facă ăștia pușcărie. Păi, unde a fugit, mă, în junglă? Omul se duce în Italia, în Europa. E Schengen, Domne, vreau să fac pușcărie! Am fost condamnat, vreau sîă o fac aici! De ce? Că la tine, în România, ești criminal, mă Gorghiule, nu faci pușcărie!

Elena Udrea, care e prietenă cu tine, de trei ani de zile trebuia să aibă 100 de zile libere acasă, ca să-și vadă copilul! Dar nu a primit niciuna. Ea, Gorghiu, nu vede că ea face justiție criminală? Cum Elena Udrea vede copilul în pușcărie, când poate să vină acasă 10 zile legate, pe regim deschis. Elena Udrea trebuia să aibă 120 de zile libere. Copilul se duce la pușcărie, deși ea putea să vină acasă. Omul se duce în Europa, ca dovadă Cherecheș. Vreau să fac în Europa, eu sunt liber să-mi aleg, în România nu vreau să fac. Vreau să fac în Germania, vreau să fac în Italia. Și ăla de la Dinamo, Dragoș Săvulescu, s-a ascuns în pământ? 'Domne, am o condamnare, am venit în Italia să fac pușcăria'. De ce? În România e criminală pușcăria. Nu dă drumul acasă, te ține ca animalul închis în cușcă.

"Cine are bani și face pușcărie în România e idiot, bă!"

Cine are bani și face pușcărie în România e idiot, bă! M-ai condamnat, mă duc în Italia sau Grecia să fac pușcărie. Îmi aleg unde să fac. De ce? Că ești criminal! Se dau mari la televizor că au prins ei pe unul. Ce ați prins, mă, voi pe unul, că ăla era în Arabia? Păi în Europa nu ți-l dă nimeni, pentru că ești un stat criminal și în pușcărie distrugi oamenii. Aveam dreptul să vin acasă și 10 zile, aveam trei ani de executat. Dă-mi măcar una, să-mi văd fata când face 18 ani. Fata a doua, Alexandra, după un an și ceva de pușcărie, nu mi-au dat drumul trei zile, cinci zile. Criminalilor! Respectați legea.

Criminalilor, cum vreți să stea oamenii să facă pușcărie la voi? Respectați legea. Procurorilor, l-ați băgat la pușcărie, foarte bine, v-ați făcut datoria. Urmăriți-i și pe criminalii de la ANP care nu dau drumul la oameni acasă. Nu trebuie pușcărie pe viață, câți oameni omoară în pușcărie? Ăla de la Târgșor, pușcărie 5 ani, 10 ani! De ce nu-i dai drumul Elenei Udrea? Alina Gorghiu, ia și tu pușcărie că ești ministrul Justiției și o împiedici pe Elena Udrea să-și vadă copilul în pușcărie! Vorbesc de oftică, că le-am trăit și știu ce se întâmplă", a declarat Gigi Becali.

Foto - Gabriel Chirea