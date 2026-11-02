Fostul internațional român a dezvăluit cum atacantul englez a dispărut din cantonament după o seară petrecută alături de colegi și a plecat la Londra cu un avion privat, fără să anunțe pe nimeni.

Povestea a fost spusă în cadrul emisiunii „Fața la Joc!”. Invitatul lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan a rememorat momentul în care Carroll, transferat de Liverpool pentru o sumă uriașă, a lipsit de la micul dejun și apoi de la antrenament.

„Am ajuns la bar, ne-am pus la un pub din ăla. Am stat toată echipa și, în fine, am ajuns acasă. La micul dejun lipsea unul: Andy Carroll. Atenție, star player! Venise de la Liverpool, era star player”, a povestit Raț.

Andy Carroll a plecat cu avionul privat la Londra

Nimeni din echipă nu știa unde se afla atacantul, iar telefonul acestuia era închis. Situația s-a lămurit abia după ce Carroll a discutat cu antrenorul Sam Allardyce.

„La un moment dat, l-a sunat chiar el pe Sam Allardyce și-l întreabă: «Unde ești?». Zice el: «La Londra!». Cum la Londra? «Aveam o treabă de rezolvat. Am luat avionul privat și am plecat un pic». Nu a mai venit în cantonament. A fost amendat, nu mai știu exact cât era amenda”, a relatat fostul fundaș.

Raț a evoluat la West Ham United în perioada 2013-2014, în timp ce Carroll a fost legitimat la formația londoneză între 2012 și 2019.