Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit pe teren pentru prima oară într-o partidă oficială de la ruptura de ligament încrucișat pe care a suferit-o în 2025, la finalul lunii ianuarie.
Radu Drăgușin a revenit în Crystal Palace - Tottenham
Drăgușin a fost introdus pe teren de antrenorul Thomas Frank, în minutul 85 al meciului Crystal Palace - Tottenham, la scorul de 1-0 pentru Spurs.
Frank l-a înlocuit pe mijlocașul defensiv Archie Gray, marcatorul singurei reușite a meciului, cu internaționalul român. Scopul tehnicianului a fost să întărească defensiva nord-londonezilor pentru finalul confruntării.
Internaționalul român a fost foarte aproape să înscrie, la doar câteva secunde după ce a intrat pe gazon. „Dragonul” a reluat cu capul peste poartă un balon prelungit de Richarlison.
Pentru cele 13 minute jucate, portalul SofaScore i-a acordat lui Radu Drăgușin nota 6,7. Crystal Palace - Tottenham s-a terminat cu victoria oaspeților, 0-1.
Echipele de start:
- Crystal Palace (3-4-3): Henderson - Larma, Lacroix, Guehi - Clyne, Hughes, Wharton, Mitchell - Pino, Mateta, Devenny
- Rezerve: Benamar, Benitez (P), Canvot, Drakes-Thomas, Esse, Nketiah, Rodney, Sosa, Uche.
- Antenor: Oliver Glasner
- Tottenham (4-2-3-1): Vicario - Porro, Danso, Van de Ven, Spence - Bentancur, Gray - Kudus, Bergvall, Kolo Muani - Richarlison
- Rezerve: Davies, Drăgușin, Johnson, Kinsky (P), Odobert, Palhinha, Scarlett, Takai, Tal
- Antrenor: Thomas Frank