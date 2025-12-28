Radu Drăgușin (23 de ani) a revenit pe teren pentru prima oară într-o partidă oficială de la ruptura de ligament încrucișat pe care a suferit-o în 2025, la finalul lunii ianuarie.

Radu Drăgușin a revenit în Crystal Palace - Tottenham

Drăgușin a fost introdus pe teren de antrenorul Thomas Frank, în minutul 85 al meciului Crystal Palace - Tottenham, la scorul de 1-0 pentru Spurs.

Frank l-a înlocuit pe mijlocașul defensiv Archie Gray, marcatorul singurei reușite a meciului, cu internaționalul român. Scopul tehnicianului a fost să întărească defensiva nord-londonezilor pentru finalul confruntării.

Internaționalul român a fost foarte aproape să înscrie, la doar câteva secunde după ce a intrat pe gazon. „Dragonul” a reluat cu capul peste poartă un balon prelungit de Richarlison.

Pentru cele 13 minute jucate, portalul SofaScore i-a acordat lui Radu Drăgușin nota 6,7. Crystal Palace - Tottenham s-a terminat cu victoria oaspeților, 0-1.

Echipele de start: