Crystal Palace - Tottenham, ora 18:30, LIVE pe VOYO. Radu Drăgușin ar putea debuta în acest sezon de Premier League

După un start entuziasmant de sezon, Crystal Palace a coborât pe locul nouă, cu 26 de puncte, după două rezultate negative. Acum, câștigătoarea FA Cup va primi vizita câștigătoarei Europa League, Tottenham, care nu este într-o situație foarte bună.



Cu doar 22 de puncte după 17 runde, Tottenham a coborât pe locul 14 și caută o victorie care să-i dea speranțe la cupele europene. Cel mai probabil, în lotul lui Thomas Frank va fi și Radu Drăgușin (23 de ani).



Fundașul român s-a întors după ce a fost accidentat aproape un an. În etapa precedentă, când Tottenham a pierdut acasă cu Liverpool (1-2), Drăgușin a fost rezervă neutilizată. Rămâne de văzut dacă acesta va primi sau nu minute în această partidă.



În ultima perioadă, s-a discutat intens despre posibilitatea ca Drăgușin să plece de la Tottenham spre Italia, acolo unde este dorit de AS Roma și Fiorentina. Tottenham ar fi gata să renunțe la el dacă primește o sumă apropiată de cea investită pentru transferul său, adică 25 de milioane de euro.

