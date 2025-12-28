Crystal Palace - Tottenham, ora 18:30, LIVE pe VOYO. Radu Drăgușin ar putea debuta în acest sezon de Premier League

Crystal Palace - Tottenham, ora 18:30, LIVE pe VOYO. Radu Drăgușin ar putea debuta &icirc;n acest sezon de Premier League Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Meciurile din Premier League se văd LIVE PE VOYO.

TAGS:
Crystal Palace - TottenhamCrystal PalaceTottenhamradu dragusin
Din articol

Crystal Palace - Tottenham, ora 18:30, LIVE pe VOYO

După un start entuziasmant de sezon, Crystal Palace a coborât pe locul nouă, cu 26 de puncte, după două rezultate negative. Acum, câștigătoarea FA Cup va primi vizita câștigătoarei Europa League, Tottenham, care nu este într-o situație foarte bună.

Cu doar 22 de puncte după 17 runde, Tottenham a coborât pe locul 14 și caută o victorie care să-i dea speranțe la cupele europene. Cel mai probabil, în lotul lui Thomas Frank va fi și Radu Drăgușin (23 de ani).

Fundașul român s-a întors după ce a fost accidentat aproape un an. În etapa precedentă, când Tottenham a pierdut acasă cu Liverpool (1-2), Drăgușin a fost rezervă neutilizată. Rămâne de văzut dacă acesta va primi sau nu minute în această partidă.

În ultima perioadă, s-a discutat intens despre posibilitatea ca Drăgușin să plece de la Tottenham spre Italia, acolo unde este dorit de AS Roma și Fiorentina. Tottenham ar fi gata să renunțe la el dacă primește o sumă apropiată de cea investită pentru transferul său, adică 25 de milioane de euro.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ
ARTICOLE PE SUBIECT
Tottenham a luat decizia &icirc;n privința lui Radu Drăgușin
Tottenham a luat decizia în privința lui Radu Drăgușin
ULTIMELE STIRI
Arabii au &bdquo;furat&ldquo; Crăciunul: starul Barcelonei &icirc;și face vacanța &icirc;n orașul cu &bdquo;cea mai frumoasă iarnă din lume&ldquo;
Arabii au „furat“ Crăciunul: starul Barcelonei își face vacanța în orașul cu „cea mai frumoasă iarnă din lume“
Real Madrid &icirc;l poate vinde pe cel mai dur jucător din lot. PSG e gata să plătească suma cerută
Real Madrid îl poate vinde pe cel mai dur jucător din lot. PSG e gata să plătească suma cerută
O echipă din Superligă, ofertă pentru Denis Alibec: &rdquo;Să vedem dacă i-ar conveni&rdquo;
O echipă din Superligă, ofertă pentru Denis Alibec: ”Să vedem dacă i-ar conveni”
Cel mai bine cotat &bdquo;tricolor&rdquo; la final de 2025: Drăgușin domină topul, deși cota i-a scăzut
Cel mai bine cotat „tricolor” la final de 2025: Drăgușin domină topul, deși cota i-a scăzut
Iuliu Mureșan face scut &icirc;n jurul lui Louis Munteanu: &bdquo;Dacă unii nu pot dormi, eu pot!&rdquo;
Iuliu Mureșan face scut în jurul lui Louis Munteanu: „Dacă unii nu pot dormi, eu pot!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;

Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

Coman, &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile

Coman, înapoi în România ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: &bdquo;E jucător liber!&rdquo;

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: „E jucător liber!”

Următorul transfer de la FCSB? &rdquo;E bun, am urmărit&rdquo;

Următorul transfer de la FCSB? ”E bun, am urmărit”

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: &bdquo;Dacă &icirc;nțelege, bine, dacă nu, la revedere&rdquo;

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: „Dacă înțelege, bine, dacă nu, la revedere”



Recomandarile redactiei
O echipă din Superligă, ofertă pentru Denis Alibec: &rdquo;Să vedem dacă i-ar conveni&rdquo;
O echipă din Superligă, ofertă pentru Denis Alibec: ”Să vedem dacă i-ar conveni”
Real Madrid &icirc;l poate vinde pe cel mai dur jucător din lot. PSG e gata să plătească suma cerută
Real Madrid îl poate vinde pe cel mai dur jucător din lot. PSG e gata să plătească suma cerută
Cel mai bine cotat &bdquo;tricolor&rdquo; la final de 2025: Drăgușin domină topul, deși cota i-a scăzut
Cel mai bine cotat „tricolor” la final de 2025: Drăgușin domină topul, deși cota i-a scăzut
Iuliu Mureșan face scut &icirc;n jurul lui Louis Munteanu: &bdquo;Dacă unii nu pot dormi, eu pot!&rdquo;
Iuliu Mureșan face scut în jurul lui Louis Munteanu: „Dacă unii nu pot dormi, eu pot!”
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;
Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”
Alte subiecte de interes
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Clasamentul suporterilor din Premier League. Atmosfera de pe Anfield e pe locul 1, Manchester City nu prinde Top 5
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou &icirc;n cazul lui Drăgușin: Probabil fanii ar fi &icirc;nnebunit!
Englezii dezvăluie ce a vrut să facă Postecoglou în cazul lui Drăgușin: "Probabil fanii ar fi înnebunit!"
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
CITESTE SI
Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

stirileprotv Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

stirileprotv Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!