În weekend, la Tottenham - Liverpool 1-2, Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham după o pauză de aproape 11 luni cauzată de o accidentare gravă la genunchi care a necesitat o lungă perioadă de recuperare.



Tottenham l-ar putea vinde pe Radu Drăgușin



În ultimele zile, presa din Italia a scris despre posibilitatea ca Radu Drăgușin să fie cedat de Tottenham în această iarnă. Printre echipele interesate de stoperul român se numără AS Roma, ocupanta locului 4 în Serie A, și Fiorentina, "lanterna roșie" din campionatul italian.



Acum, se pare că Tottenham a luat decizia de a-l vinde pe Radu Drăgușin, scrie Teamtalk, care-l citează pe jurnalistul Fabrizio Romano. Londonezii ar fi de acord să renunțe la fundașul român dacă vor primi o sumă similară cu cea investită pentru transferul său, adică 25 de milioane de euro.



Italienii au scris că Drăgușin poate fi transferat și sub formă de împrumut cu obligația unui transfer definitiv, astfel că Tottenham ar urma să primească abia în vară banii în cazul unei eventuale mutări.

