NEWS ALERT Tottenham a luat decizia în privința lui Radu Drăgușin

Tottenham a luat decizia &icirc;n privința lui Radu Drăgușin Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

În câteva zile, fereastra de mercato se va deschide în cele mai importante campionate din Europa, iar Radu Drăgușin ar putea fi unul dintre protagoniști.

TAGS:
radu dragusinTottenham
Din articol

În weekend, la Tottenham - Liverpool 1-2, Radu Drăgușin a revenit în lotul lui Tottenham după o pauză de aproape 11 luni cauzată de o accidentare gravă la genunchi care a necesitat o lungă perioadă de recuperare.

Tottenham l-ar putea vinde pe Radu Drăgușin

În ultimele zile, presa din Italia a scris despre posibilitatea ca Radu Drăgușin să fie cedat de Tottenham în această iarnă. Printre echipele interesate de stoperul român se numără AS Roma, ocupanta locului 4 în Serie A, și Fiorentina, "lanterna roșie" din campionatul italian.

Acum, se pare că Tottenham a luat decizia de a-l vinde pe Radu Drăgușin, scrie Teamtalk, care-l citează pe jurnalistul Fabrizio Romano. Londonezii ar fi de acord să renunțe la fundașul român dacă vor primi o sumă similară cu cea investită pentru transferul său, adică 25 de milioane de euro.

Italienii au scris că Drăgușin poate fi transferat și sub formă de împrumut cu obligația unui transfer definitiv, astfel că Tottenham ar urma să primească abia în vară banii în cazul unei eventuale mutări.

Drăgușin a mai jucat pentru patru echipe în Italia

Potrivit romapress.net, posibilitatea ca Drăgușin să se întoarcă în Serie A este destul de mare. Cunoaște foarte bine fotbalul italian, acolo unde a mai evoluat la Juventus, Genoa, Sampdoria și Salernitana. Acum, Roma n-ar fi singura echipă interesată de transferul românului. În ”horă” ar fi și AC Milan, una dintre echipele cu pretenții la titlu în acest sezon.

”Potrivit ultimelor zvonuri, posibilitatea unei reveniri în Serie A este mare, fie în ianuarie, fie în vară. Pentru clubul englez, cea mai probabilă opțiune de împrumut este un împrumut cu obligație de cumpărare”, a scris sursa citată.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ
Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ
ARTICOLE PE SUBIECT
Superliga &icirc;n 2025: 424 de goluri, 174 de marcatori și cartonașe din belșug
Superliga în 2025: 424 de goluri, 174 de marcatori și cartonașe din belșug
ULTIMELE STIRI
Revanșa lui Doroftei: s-a &icirc;ntors &icirc;n țara care l-a umilit și și-a &icirc;mplinit marele vis
Revanșa lui Doroftei: s-a întors în țara care l-a umilit și și-a împlinit marele vis
Viitoarea destinație a lui Marius Șumudică! Antrenorul a spus tot: &bdquo;Mă simt ca peștele &icirc;n apă!&rdquo;
Viitoarea destinație a lui Marius Șumudică! Antrenorul a spus tot: „Mă simt ca peștele în apă!”
Real Madrid răm&acirc;ne cu buza umflată! Cei mai importanți patru jucători din lot și-au prelungit contractele cu Bayern
Real Madrid rămâne cu buza umflată! Cei mai importanți patru jucători din lot și-au prelungit contractele cu Bayern
Cristiano Ronaldo s-a cerut la Inter Miami! Portughezul vrea să joace alături de Messi pe final de carieră
Cristiano Ronaldo s-a cerut la Inter Miami! Portughezul vrea să joace alături de Messi pe final de carieră
Răzvan Lucescu a pus m&acirc;na pe telefon și a rezolvat transferul iernii la PAOK
Răzvan Lucescu a pus mâna pe telefon și a rezolvat transferul iernii la PAOK
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca rom&acirc;n &icirc;n Rusia: &rdquo;&Icirc;n Rom&acirc;nia există această percepție&rdquo;

Ionuț Nedelcearu dezvăluie cum este privit ca român în Rusia: ”În România există această percepție”

Coman, &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile

Coman, înapoi în România ca să semneze cu FCSB? Arabii au lămurit cum stau lucrurile

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: &bdquo;E jucător liber!&rdquo;

Gigi Becali i-a pus contractul pe masă, dar el a ales să plece! Ruptură definitivă la FCSB: „E jucător liber!”

Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;

Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

OUT de la FCSB! Primul jucător a plecat deja, dar alții pot urma după el

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: &bdquo;Dacă &icirc;nțelege, bine, dacă nu, la revedere&rdquo;

Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Tavi Popescu chiar de ziua lui: „Dacă înțelege, bine, dacă nu, la revedere”



Recomandarile redactiei
Adrian Mutu e hotăr&acirc;t: &rdquo;Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului&rdquo;
Adrian Mutu e hotărât: ”Chivu n-a realizat nimic. El e antrenorul anului”
Viitoarea destinație a lui Marius Șumudică! Antrenorul a spus tot: &bdquo;Mă simt ca peștele &icirc;n apă!&rdquo;
Viitoarea destinație a lui Marius Șumudică! Antrenorul a spus tot: „Mă simt ca peștele în apă!”
Cristiano Ronaldo s-a cerut la Inter Miami! Portughezul vrea să joace alături de Messi pe final de carieră
Cristiano Ronaldo s-a cerut la Inter Miami! Portughezul vrea să joace alături de Messi pe final de carieră
Revanșa lui Doroftei: s-a &icirc;ntors &icirc;n țara care l-a umilit și și-a &icirc;mplinit marele vis
Revanșa lui Doroftei: s-a întors în țara care l-a umilit și și-a împlinit marele vis
Următorul transfer de la FCSB? &rdquo;E bun, am urmărit&rdquo;
Următorul transfer de la FCSB? ”E bun, am urmărit”
Alte subiecte de interes
Fricțiuni &icirc;ntre Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul rom&acirc;n + &Icirc;ntrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin &icirc;nainte de debutul &icirc;n noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul rom&acirc;n
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
CITESTE SI
Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

stirileprotv Vladimir Putin ameninţă cu forţa dacă Ucraina nu acceptă pacea. Kremlinul spune că obiectivele militare vor fi atinse oricum

Au fost prinși &icirc;mpreună la un an de la divorț. C&acirc;nd toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu &icirc;și mai vorbesc, cei doi au fost surprinși &icirc;n timp ce făceau cumpărături de Crăciun

protv Au fost prinși împreună la un an de la divorț. Când toată lumea credea că au rupt orice legătură și nu își mai vorbesc, cei doi au fost surprinși în timp ce făceau cumpărături de Crăciun

Viscol puternic &icirc;n Rom&acirc;nia. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de v&acirc;nt și ninsori &icirc;n majoritatea regiunilor. HARTĂ

stirileprotv Viscol puternic în România. ANM a emis cod roșu, portocaliu și galben de vânt și ninsori în majoritatea regiunilor. HARTĂ

&rdquo;A cam venit timpul să &icirc;ntoarceți foaia&rdquo;. Investitorii &icirc;n aur și argint &icirc;i provoacă pe investitorii &icirc;n bitcoin

stirileprotv ”A cam venit timpul să întoarceți foaia”. Investitorii în aur și argint îi provoacă pe investitorii în bitcoin

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!