FOTO ȘI VIDEO Radu Drăgușin a revenit pe teren chiar de ziua logodnicei sale: "Nu pot exprima în cuvinte ce simt"

Ioana Stan, logodnica lui Radu Drăgușin, a urmărit din tribune revenirea pe teren a fundașului de la Tottenham.

Accidentat grav pe 30 ianuarie 2025, într-un meci cu Elfsborg din Europa League, Radu Drăgușin s-a operat după ruptura suferită la nivelul ligamentelor încrucișate. A revenit în lotul lui Tottenham săptămâna trecută, contra lui Liverpool, iar la partida cu Crystal Palace, de duminică, a fost introdus în minutul 85.

Ioana Stan, după revenirea lui Radu Drăgușin pe teren: "Nu pot exprima în cuvinte ce simt în acest moment"

Drăgușin a revenit pe teren după 332 de zile, chiar în ziua în care logodnica sa a împlinit 24 de ani. Ioana Stan a fost prezentă pe Selhurst Park și a marcat momentul prin câteva postări pe Instagram.

"Nu pot exprima în cuvinte ce simt în acest moment. Cel mai frumos cadou pe care mi-l puteam dori. Te iubesc! Meriți tot ce ți se întâmplă", a scris Ioana Stan, care a publicat câteva clipuri din timpul partidei și după ultimul fluier.

Pe 1 octombrie, Radu Drăgușin a cerut-o în căsătorie pe Ioana Stan. Logodnica fundașului de la Spurs este studentă la arhitectură.

VIDEO Radu Drăgușin a revenit în Crystal Palace - Tottenham

VIDEO Rezumat Crystal Palace - Tottenham 0-1

