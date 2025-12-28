Accidentat grav pe 30 ianuarie 2025, într-un meci cu Elfsborg din Europa League, Radu Drăgușin s-a operat după ruptura suferită la nivelul ligamentelor încrucișate. A revenit în lotul lui Tottenham săptămâna trecută, contra lui Liverpool, iar la partida cu Crystal Palace, de duminică, a fost introdus în minutul 85.

Ciprian Marica: "Faptul că Drăgușin a intrat cu Palace îmi spune că Thomas Frank are încredere în el"



Ciprian Marica, fostul atacant al echipei naționale, crede că intrarea lui Drăgușin într-un moment în care Tottenham conducea cu doar 1-0 arată că Thomas Frank are încredere în fundașul român.



"E un aspect important faptul că-l introduce în teren și îi dă încredere, îi dă minute. Mie unul îmi spune că își dorește să continue cu el. Dacă era un jucător care știi că oricum pleca, nu îi făceai un cadou de genul ăsta. Nu te-ai mai fi bazat pe el.



După părerea mea, faptul că îl bagă în teren e un semn nu bun, ci foarte bun", a spus Ciprian Marica, la emisiunea Play On Sport, de pe VOYO.

Ciprian Marica: "Dacă aș fi Drăgușin, aș exclude total Fiorentina"



Fostul atacant de la Schalke sau Stuttgart a fost întrebat ce ar face dacă ar fi în locul lui Drăgușin - dacă ar continua la Tottenham și din iarnă sau dacă ar accepta un transfer, fie și împrumut, în Serie A, acolo unde ar fi dorit de AS Roma și Fiorentina.



"Fiorentina, nu, în situația în care e Fiorentina astăzi. Nu! Eu aș exclude total Fiorentina pentru că e într-o situație dificilă (n.r - ultima clasată din Serie A). Numai el poate să știe. Noi putem să ne dăm cu părerea din exterior. Trebuie să vedem dacă e dorit în continuare.

Să vedem dacă antrenorul și clubul contează pe el. Dacă da, atunci te gândești să rămâi. Dacă simți că antrenorul, clubul sunt sceptici în privința ta, atunci iei în considerare să joci. E clar că Italia îi vine mănușă", a mai spus Ciprian Marica.

Florin Gardoș: "Eu aș pleca dacă aș fi în locul lui Drăgușin"



În schimb, Florin Gardoș, prezent și el în studio, a răspuns direct, spunând că ar pleca de la Tottenham dacă s-ar afla în locul lui Radu Drăgușin. Fostul stoper a oferit un exemplu din cariera sa, când juca tot în Premier League, la Southampton, și își dorea să prindă mai multe minute.



"Eu aș pleca. Eu am vrut să plec, am fost cam în aceeași situație. La noi urma EURO 2016 și eram deja calificați. Eu am vrut să mă întorc împrumut la Steaua. Ronald Koeman mi-a zis să nu plec. Am rămas, el a plecat în vară. Noul antrenor, Claude Puel, nu prea mi-a dat nicio șansă. Mi-a părut rău. Am pierdut și EURO 2016.



Dar e strict experiența mea. Depinde foarte mult de situația lui de la club, depinde ce i s-ar spune în eventualitatea unui transfer la Roma, dacă vine titular, dacă vine prima rezervă. Totuși, sunt mulți fundași centrali la Tottenham", a spus Florin Gardoș.

VIDEO Radu Drăgușin a revenit în Crystal Palace - Tottenham

