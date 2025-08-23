Articol susținut de Betano

„Tunarii” au oficializat sosirea lui Eberechi Eze de la Crystal Palace, într-o afacere de 67,5 milioane de lire sterline, adică aproximativ 78 de milioane de euro.

Englezul de 27 de ani a semnat un contract valabil patru ani, cu opțiune pentru încă unul, și va purta tricoul cu numărul 10.

„Bine ai revenit acasă!”

Mutarea are și o poveste specială: Eze fusese legitimat în academia lui Arsenal până la 13 ani, dar a fost eliberat. Acum, după 14 ani, se întoarce pe „Emirates” ca fotbalist consacrat.

Pentru Palace, despărțirea e grea. Eze a marcat 40 de goluri în 169 de meciuri și a fost eroul finalei Cupei Angliei, când a înscris golul victoriei cu Manchester City.

„A fost mereu Arsenal. Un tunar din copilărie, noul nostru număr 10 - bun venit acasă, Ebere”, a fost mesajul clubului londonez la anunțul oficial.

