Anglia este prima echipă europeană care s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a surclasat Letonia cu 5-0, marţi seara, în deplasare, în Grupa K a preliminariilor.

Echipa antrenată de germanul Thomas Tuchel are şase victorii din tot atâtea posibile şi un golaveraj de 18-0, după ce Anthony Gordon, Harry Kane (dublă în 44 și 45+4), Maksims Tonisevs (autogol) şi Eberechi Eze au marcat la Riga.

În celălalt meci din grupă, Serbia a învins Andorra cu 3-1, prin autogolul lui Christian Garcia şi golurile lui Dusan Vlahovic şi Aleksandar Mitrovic.

Golul de onoare al gazdelor a fost semnat de Guillaume Silvain Lopez.

