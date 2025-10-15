VIDEO Prima echipă din Europa calificată la Campionatul Mondial din 2026!

Anglia este prima echipă europeană care s-a calificat la Cupa Mondială de fotbal din 2026, după ce a surclasat Letonia cu 5-0, marţi seara, în deplasare, în Grupa K a preliminariilor.

Echipa antrenată de germanul Thomas Tuchel are şase victorii din tot atâtea posibile şi un golaveraj de 18-0, după ce Anthony Gordon, Harry Kane (dublă în 44 și 45+4), Maksims Tonisevs (autogol) şi Eberechi Eze au marcat la Riga.

În celălalt meci din grupă, Serbia a învins Andorra cu 3-1, prin autogolul lui Christian Garcia şi golurile lui Dusan Vlahovic şi Aleksandar Mitrovic

Golul de onoare al gazdelor a fost semnat de Guillaume Silvain Lopez.

Rezultatele, marcatorii și clasamentul din Grupa K

Andorra - Serbia 1-3

Au marcat: Guillaume Silvain Lopez 17, respectiv Christian Garcia (autogol) 19, Dusan Vlahovic 54, Aleksandar Mitrovic 74 - penalty.

Letonia - Anglia 0-5

Au marcat: Anthony Gordon 26, Harry Kane 44, 45+4 - penalty, Maksims Tonisevs (autogol) 58, Eberechi Eze 86.

Clasament

1 ANGLIA 6 6 0 0 18-0 18p CALIFICATĂ LA CM

2 Albania 6 3 2 1 6-3 11p

3 Serbia 6 3 1 2 7-7 10p

4 Letonia 7 1 2 4 4-13 5p

5 Andorra 7 0 1 6 3-15 1p

Efectele măsurilor Guvernului Bolojan, evaluate de FMI. Raport oficial privind evoluția economiei României
