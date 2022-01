Primul transfer făcut de Newcastle în era șeicilor! Un jucător din naționala Angliei semnează

După ce s-au vehiculat numeroase posibile transferuri sonore la Newcastle, gruparea din Premier League a ajuns la un acord cu Kieran Trippier (31 de ani), fundașul dreapta englez al lui Atletico Madrid, care va deveni primul fotbalist transferat în era șeicilor de pe St. James' Park.

Cele două cluburi au ajuns la un acord în urma negocierilor începute în decembrie, iar Newcastle va plăti 12 milioane de lire sterline (aproximativ 14,5 milioane de euro) pentru transferul lui Trippier, sumă la care vor fi adăugate și anumite bonusuri, anunță reputatul jurnalist Fabrizio Romano.

Kieran Trippier’s set to join Newcastle from Atletico Madrid as expected, done deal and here-we-go. ⚪️???? #NUFC

New ownership first signing completed after negotiations started in December.

Club sources talk of £12m plus add ons as per @SkySports_Keith - final fee not clear yet. pic.twitter.com/m7kOc17hPe