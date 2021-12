Viața lui Alex Dobre la o echipă din Premier League: "M-am dus în biroul lui și i-am spus că vreau o șansă". Cum a decurs discuția cu actualul antrenor al celui mai bogat club din lume

de Alex STĂNILĂ

Alexandru Dobre (23 de ani), actualul fotbalist al formației Dijon, din liga a doua franceză, a avut ocazia să fie antrenat la Bournemouth de Eddie Howe (44 de ani), cel care a preluat în luna noiembrie Newcastle, club din Premier League devenit cel mai bogat din lume, după ce 80% dintre acțiuni au fost cumpărate de Fondul Public de Investiții din Arabia Saudită, care are o avere estimată la cel puțin 250 de miliarde de euro.

Crescut la FC Viitorul Mihai Georgescu, școală de fotbal din Cluj, care a mai lansat jucători precum Vlad Chiricheș, Alexandru Maxim sau Mihai Răduț, Dobre a luat drumul Angliei în 2016, la vârsta de 18 ani, când a susținut probe la Bournemouth. Bucureșteanul a fost acceptat, iar ulterior a alternat meciurile la echipa secundă a clubului cu cele din ligile inferioare engleze, unde a fost împrumutat la formații precum Bury, Rochdale, Yeovil Town sau Wigan.

Alex a avut șansa de a debuta la prima echipă a lui Bournemouth într-un meci din Cupa Angliei, disputat pe 4 ianuarie 2020, contra lui Luton (4-0). Rămâne regretul că nu a putut să bifeze și primele minute în Premier League, însă extrema care a reprezentat România la Jocurile Olimpice de la Tokyo explică pentru SPORT.RO de ce consideră că a făcut alegerea corectă în momentul în care a părăsit Bournemouth, inițial sub formă de împrumut la Wigan, în Championship (ianuarie – iulie 2020), iar ulterior definitiv la Dijon, în Ligue 1 (august 2020 – prezent), când a fost cumpărat de la gruparea engleză pentru un milion de euro.

Alex Dobre: "M-am dus la Eddie Howe în birou și i-am zis: 'Vreau să-mi acordați o șansă'"

Alex, ești singurul român antrenat de Eddie Howe, iar el a ajuns recent la cel mai bogat club din lume. Spune-mi cum a fost această experiență, cu ce ai rămas de la el.

Mie mi-a plăcut de el datorită faptului că implica foarte mult jucători tinerii. Dacă te vedea că muncești, îți acorda multă atenție, stătea cu tine pe teren, îți arată anumite lucruri pe care le poți îmbunătăți. Am avut o discuție, m-am dus la el și l-am întrebat dacă putem vorbi. A acceptat, m-am dus la el în birou și i-am zis 'Consider că m-am pregătit foarte bine, am marcat pentru echipa a doua săptămână de săptămână și aș vrea să-mi acordați șansa de a juca la prima echipă'. Mi-a spus că încă nu i-am câștigat încrederea, iar asta se va întâmpla în timp. Să nu mă grăbesc pentru că există un anumit proces și trebuie să fiu foarte determinat și serios la fiecare antrenament. Mie îmi plăcea să grăbesc lucrurile, mă gândeam că deja trece timpul.

De la sosirea lui Eddie Howe la Newcastle, echipa a înregistrat o victorie, două remize și un eșec, ocupând locul 19 în Premier League.

Care crezi că este cel mai important sfat primit de la Eddie?

Și acum îmi aduc aminte de ce mi-a spus. Încă mai am momente din acestea, când zic că trece timpul, am 23 de ani, nu joc, dar îmi vine în cap ce îmi spunea: 'Muncește și lucrurile se vor întâmpla până la urmă'. O persoană foarte deschisă, mereu dispusă să ajute. Cum vorbea cu Ake, de exemplu, așa vorbea și cu mine, îmi acorda aceeași atenție precum jucătorilor de la prima echipă.

Nathan Ake (26 de ani), fundaș central olandez, a fost cumpărat de Manchester City de la Bournemouth în 2020, pentru 45 de milioane de euro, devenind astfel cel mai scump fotbalist din istoria “Cire șelor ”.

"Nu poți să-ți imaginezi cum erau antrenamentele"

Cum erau antrenamentele la Bournemouth?

Ritmul de la antrenamentele lui nu l-am mai întâlnit nicăieri, mă refer la tot ce făceam fizic. Nu poți să-ți imaginezi. Dacă nu te odihneai, nu erai pregătit, imediat observa și îți atrăgea atenția. Erau momente când te mai deconectai. Eu, fiind un puști, câteodată nu mai făceam pressing, nu mai coboram pe faza defensivă, rămâneam în față, iar toți colegii țipau, se luau de mine. Chestia asta am băgat-o la cap și acum e ca un reflex, parcă am un profesor în cap care îmi zice mereu asta.

Eddie Howe a petrecut 11 ani ca jucător la Bournemouth și 10 ca antrenor. Din postura de tehnician, a promovat în 2015 echipa în Premier League, unde a rezistat cinci sezoane. Din 2020, “ Cireșele ” evolueaz ă în Championship.



Uite ce spunea Eddie Howe despre tine în urmă cu doi ani: 'Alex e un jucător care se motivează singur. Aceste lucruri sunt esențiale pentru a ajune în vârf. Sunt foarte mulțumit de el. Este o persoană unică și un jucător unic. A trecut prin multe și a parcurs un drum lung pentru a se dezvolta'. Cum te-ai simțit când ai auzit?

Îmi aduc aminte. Ce cred că l-a impresionat pe el la mine era faptul că mă duceam și îi băteam la ușă, îi ziceam că vreau să fac anumite lucruri la antrenamente, zi de zi eram la el, veneam mai devreme la antrenament. Ceea ce mi-a spus m-a motivat mai mult și îmi dădea încredere că visul meu se poate realiza. Când îți zice asta un antrenor de Premier League, mai ales că eram un român printre străini și veneam de la echipa a doua, te face să te simți special.

Speri să te antreneze din nou?

Acum sunt mulțumit aici, dar visul meu rămâne să joc în Premier League. Am un atașament față de campionatul acela, acolo cred că sunt cei mai buni dintre cei mai buni. Cel mai important e să mă concentrez acum la Dijon, să ajut echipa cu goluri, cu pase de gol și în următorul an îmi doresc un salt. Dar pentru a ajunge acolo mai am nevoie de realizări.

"Am acceptat sfatul lui Eddie și am plecat la Wigan"

De ce crezi că n-ai reușit din prima să joci în Premier League? Ce a lipsit?

Dacă nu făceam împrumutul la Wigan, aveam șanse foarte mari să debutez în Premier League. Antrenorul mi-a spus că voi debuta dacă rămân, dar am stabilit cu el că important pentru mine e să joc. Am spus așa: 'De ce să am doar debutul în Premier League, să joc 10-15 minute, când probabilitatea de a te face remarcat e redusă?' Am considerat că e mai bine să merg în Championship, să joc constant, iar apoi poate voi fi luat în calcul la Bournemouth. Inițial n-am vrut să plec, am crezut în șansa mea și în ce pot face eu. Eu mă bazam pe faptul că impresionez la antrenamente, vedeam că mă apreciază antrenorul, marcam în Premier League Cup, competiție la care venea și Eddie Howe. El m-a făcut să plec la Wigan în noaptea aia prin ceea ce mi-a spus. Am avut foarte mare încredere în el, iar ca să-i demonstrez că nu sunt încăpățânat am zis să accept sfatul lui.

La câteva săptămâni după debutul la prima echipă a lui Bournemouth, Dobre a fost împrumutat în Championship, la Wigan, formație la care a fost folosit într-un singur meci oficial.

Îți pare rău că ai acceptat să pleci atunci de la Bournemouth?

Nu-mi pare rău. Am învățat ceva și din plecarea la Wigan. Am trecut prin niște momente care m-au întărit. Am trecut prin nervi, prin stres din cauza faptului că nu jucam, dar asta m-a întărit și m-a motivat mai mult. Sunt fericit până la urmă că s-a făcut transferul la Dijon, chiar dacă n-am jucat prea mult în Ligue 1.

22 de meciuri a strâns Alex Dobre în Ligue 1 cu Dijon, doar patru din postura de titular. Echipa a retrogradat în Ligue 2 la finalul sezonului.

Alex Dobre, jucătorul lunii octombrie la Dijon

Acum, în Ligue 2, joci constant și chiar ai fost desemnat jucătorul lunii octombrie la Dijon. Ce s-a schimbat, ce e diferit?

În primul rând, este meritul antrenorului Patrice Garande, care m-a văzut ce pot face la antrenamente și a fost singurul care mi-a dat șansa de a juca. Prestațiile mele săptămână de săptămână sunt datorate muncii de la antrenamente - vin mai devreme, dau tot ce pot, rămân să fac extra, știu unde trebuie să mai lucrez. Am avut o problemă la finalizare pe care am pus-o la punct, lucram foarte multe ore pe săptămână să îmbunătățesc asta cu secundul, cu antrenorul de portari, dar și cu el, el fiind fost golgheter în Franța. De când a venit la echipă, e diferență de la cer la pământ.

Patrice Garande (61 de ani) a fost golgheterul din Ligue 1 în sezonul 1983/1984, când a marcat 21 de goluri pentru Auxerre. Actualul antrenor al lui Dijon a fost medaliat cu aur la Jocurile Olimpice din 1984 (Los Angeles), după o finală câștigată de Franța împotriva Braziliei, scor 2-0.

Ce aștepți de la acest sezon?

Obiectivul e să prindem play-off-ul, iar apoi ne putem concentra la promovare. Diferența de puncte nu este mare, mai sunt multe meciuri de jucat. Avem omogenitate, echipa începe să joace din ce în ce mai bine, iar dacă legăm două-trei victorii consecutive avem șanse mari să fim acolo sus.