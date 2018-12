Reactia incredibila a lui Pogba dupa ce Mourinho a fost DAT AFARA! A sters imediat postarea

Relatia dintre Pogba si Mourinho nu a fost deloc una buna.

Coincidenta sau intentie? Paul Pogba a postat un mesaj pe Twitter la putin timp dupa ce Manchester United a anuntat plecarea lui Jose Mourinho! Desi imaginea era cu trimitere la sponsorul sau, Adidas, insa fanii au facut imediat legatura cu demiterea lui Mourinho!

Pogba a fost criticat public de Mourinho in repetate randuri si a lipsit de la partidele cu Fulham, Arsenal si Liverpool, fiind pe teren doar la partida cu Valencia din UEFA Champions League, intr-un moment in care United era deja calificata in optimi.

Iata postarea lui Pogba