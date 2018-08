Prima oferta pentru Karius dupa gafele din finala Champions League: Klopp e de acord cu mutarea! Destinatie surpriza

Loris Karius este foarte aproape de o despartire de Liverpool.

Portarul care a gresit flagrant in finala UEFA Champions League cu Real Madrid este dorit in Turcia, de Besiktas. Sefii clubului, alaturi de Jurgen Klopp, sunt de acord sa-l lase pe neamt sa plece de pe Anfield.

Potrivit presei engleze, Besiktas il vrea pe Karius sub forma de imprumut pentru acest sezon. Avand in vedere ca Liverpool tocmai l-a adus pe Alisson pentru o suma uriasa si il mai are in lot si pe Mignolet, Klopp nu se opune plecarii lui Karius.

Initial, turcii au facut o oferta pentru Mignolet, insa nu si-au putut permite nici suma de transfer, nici salariul jucatorului. Astfel, Besiktas s-a reorientat catre Karius pe care vrea sa-l ia doar ca imprumut pentru actualul sezon.