Gestul incredibil al lui Iker Casillas: "Si eu am gresit!" A postat un clip cu cele mai mari GAFE din cariera in apararea lui Karius

Legenda celor de la Real Madrid a sarit din nou in apararea lui Loris Karius.

Portarul celor de la FC Liverpool, Loris Karius, a fost tinta ironiilor si a atacurilor dupa o noua gafa in partida amicala de duminica impotriva Borussiei Dortmund. Imediat dupa acel meci, Iker Casillas a publicat un mesaj de sustinere pentru portarul german: "Se va incheia vreodata atacul acesta la Loris Karius? Vorbesc despre el cum vorbesc despre multi alti portari. Exista probleme mult mai mari in aceasta lume! Lasati copilul in pace! E si el om. Asa cum suntem toti!" a scris Casillas.

Casillas nu s-a oprit aici. A publicat pe contul sau de Twitter un clip in care prezinta cele mai mari greseli pe care le-a facut el in cariera alaturi de mesajul: "In spatele fiecaruia dintre noi exista o persoana. Sa ridice mana acela care nu a gresit. Sa inveti din greseli te face mai puternic si sa le accepti te face mai uman. #sieuamgresit" a fost mesajul lui Casillas.

Detrás de cada uno de nosotros, hay una persona. Que levante la mano quien no haya fallado alguna vez. Aprender de nuestros errores nos hará más fuertes y aceptarlos más humanos. #yotambienfallo pic.twitter.com/jwLOdicfTh — Iker Casillas (@IkerCasillas) July 24, 2018

Si Mohamed Salah a postat un mesaj de sustinere pentru Karius. "Ramai puternic Karius, li s-a intamplat celor mai buni jucatori. Ignora-i pe cei care urasc" a scris egpiteanul pe Twitter.