Prima lovitura data de Man United dupa venirea lui Solskjaer! Plateste clauza de reziliere a unui jucator din Serie A

Manchester United este aproape de o noua lovitura.

Man United este gata sa plateasca clauza de reziliere a fundasului celor de la AS Roma, Kostas Manolas. Devenit in ultimele 2 sezoane unul dintre cei mai aparatori din Serie A, Manolas a dat golul care a dus-o pe Roma in semifinalele UEFA Champions League contra Barcelonei in sstagiunea precedenta.

Cei de la Roma nu se gandesc sa-l cedeze pe Manolas, astfel ca United este gata sa achite clauza de reziliere a contractului de 36 de milioane de euro. Singura problema e "diavolilor": clauza este activa abia din vara astfel ca vor fi nevoiti sa mai astepte 6 luni daca cei de la Roma nu accepta sa-l cedeze acum pe jucatorul grec.

Man United s-a inteles deja cu Manolas pentru transfer, anunta presa din Grecia, lipsind doar acordul clubului italian.