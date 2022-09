Kostas Manolas (31 ani) este ultimul fotbalist transferat de gruparea pregătită de Cosmin Olăroiu, Al-Sharjah. Transferat de la Olympiakos, fundașul central grec a trecut printr-o experiență pe care nu o va uita prea curând la filmările clipului de prezentare.

Șeicii au ales un mod inedit de a-l prezenta pe Kostas Manolas, aducându-i un leu la prezentare, pentru a-l include în videoclip. Grecul a fost surprins la filmări, în momentul în care se afla în apropierea felinei, iar ce a urmat a devenit viral.

Fundașul grec a fost filmat de o persoană care se afla în apropierea sa, iar la un moment dat, leul a răcnit. Manolas s-a speriat vizibil în momentul în care felina a răcnit și s-a îndepărtat rapid de locul în care se afla. Filmările au devenit rapid virale pe rețelele de socializare.

