Ce a ajuns Mourinho! Un fan Manchester United l-a vazut prin Londra si s-a dus direct catre el. Ce i-a spus

Jose Mourinho a ramas in Anglia dupa despartirea de Manchester United.

Mourinho a fost surprins de un fan Manchester United pe strazile din Londra, iar acesta nu s-a putut abstine. Suporerul i-a dat sfaturi legate de tactica, dupa ce Mourinho a fost criticat pentru jocul ultra defensiv de la United in ultimii doi ani si jumatate. Demis dupa 1-3 cu Liverpool, Mourinho a fost inlocuit cu Solskjaer, cel care a trasformat radical echipa de pe Old Trafford. Cu un joc mult mai spectaculos, norvegianul a obtinut 4 victorii in primele 4 partide si este favorit acum sa primeasca postul de antrenor permanent la Manchester United.

Mourinho in schimb si-a petrecut Craciunul in Portugalia, iar acum a revenit la Londra, orasul in care locuieste. Suporterul Manchester United i-a transmis ca ar fi mai bine sa renune la stilul invechit si defensiv si sa adopte tactica moderna folosita cu succes de Zidane, Klopp, Pochettino sau Sarri la Chelsea.