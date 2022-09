Olăroiu punctează categoric pe piața de mercato! După Pjanic și Alcacer, antrenorul așteaptă încă un jucător de top din Europa

Conducerea lui Sharjah i-a transferat până acum pe Miralem Pjanic și pe Paco Alcacer, două nume sonore din fotbalul european. Majed Hassan, Rayan Yaslam, Salim Ali și Saeed Al Kaabi sunt ceilalți jucători care vor evolua pentru trupa lui Olăroiu.

Jurnalistul sportiv Nicolo Schira, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Sharjah a mai încheiat încă o mutare importantă în acest sezon: Konstantinos Manolas.

Cotat la 4.5 milioane de euro în prezent, grecul a făcut senzație la AS Roma, acolo unde cota sa pe piață, potrivit site-urilor de specialitate, a ajuns la 45 milioane de euro și a mai evoluat la Napoli, de unde a fost transferat în Grecia, la Olympiacos.

Manolas a semnat pe două sezoane, până în 2024, cu o opțiune de prelungire a contractului pe încă unul, până în 2025, așa cum a mai anunțat Nicolo Schira pe Twitter.

