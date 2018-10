Viata de fotbalist milionar. Si-a cumparat 3 modele de Mercedes in trei luni si tot nu i-au ajuns! Colectia incredibila a lui Lukaku!

Cand nu da goluri in Premier League, Romelu Lukaku piloteaza bolizi puternici.

Cu un salariu de 250.000 de euro pe saptamana la Manchester United, Romelu Lukaku e unul dintre cei mai activi jucatori in privinta masinilor din garaj. El si-a cumparat trei masini Mercedes de la incheierea Cupei Mondiale si pana acum, pentru a sarbatori locul 3 ocupat cu nationala Belgiei. Chiar in timpul Cupei Mondiale, Lukaku a povestit cat de sarac a fost in copilarie. Acum are masini de 1,5 milioane de euro in garaj.

Lukaku apare de obicei la antrenamentele lui Manchester United la volanul unui Rolls Royce Wraith, "tunat" in diferite culori.

Atacantul mai are un Bentley Continental GT, dar si un AMG-GTR Coupe, un AMG GLS 63 si S Class Coupe, scrie The Sun.