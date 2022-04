Pogba nu a mai rezistat și a intrat pe Twitter în timp ce United pierdea cu Arsenal. Ce mesaj a transmis francezul

de Ionuț AXINESCU

„Diavolii” au ajuns la patru eșecuri consecutive în deplasare, ceea ce nu se mai întâmplase din 1981, și tremură inclusiv pentru locul al șaselea în Premier League. Pe Emirates, Arsenal a deschis scorul rapid, în minutul 3, iar după jumătate de oră își dublase deja avantajul. Cristiano Ronaldo a redus din handicap și s-a intrat la cabine cu scorul de 2-1 pentru „tunari”.

Paul Pogba (29 de ani) nu s-a aflat pe teren, după ce s-a accidentat grav în înfrângerea lui United cu Liverpool, scor 0-4. Potrivit tehnicianului Ralf Rangnick, francezul va rata tot restul sezonului și, în caz că va pleca de pe Old Trafford, nu va mai apuca să joace niciun meci pentru „diavoli”.

Cu toate acestea, mijlocașul a suferit pentru United. La pauza meciului cu Arsenal, Pogba nu a mai rezistat și a postat un mesaj pe rețelele de socializare, spre surprinderea fanilor.

„Sunt foarte dezamăgit că nu pot să-mi ajut echipa în meciul de astăzi. Voi munci și mai mult, ca să revin mai puternic. Să sperăm că se va întâmpla înainte de finalul sezonului. Nu s-a terminat. Vă mulțumesc tuturor pentru sprijin, vom rămâne uniți împreună!”, a scris francezul.

Absolutely gutted to not be able to help the team in today's game. I will work even harder to come back stronger and hopefully before the end of the season. It's not over ???????? Thank you all for your support, United we would stand! pic.twitter.com/ExmduyutD5