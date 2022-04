Adio, Pogba! Mijlocașul francez a jucat ultimul său meci pentru Manchester United

Mijlocașul francez a rezistat doar 10 minute pe teren în duelul cu Liverpool, încheiat cu victoria ”cormoranilor”, scor 4-0, părăsind terenul accidentat. Pentru jucătorul de 29 de ani, sezonul s-a încheiat prematur.

Paul Pogba, ultimul meci pentru Manchester United?!

Având în vedere că înțelegerea dintre Pogba și Manchester United expiră la finele acestei ediții de campionat, pentru mijlocașul de 1.91 metri acest duel poate fi ultimul jucat pentru ”diavolii roșii”.

Ralf Rangnick, antrenorul interimar al lui United, care îi va ceda locul lui Erik Ten Hag, a confirmat că mijlocașul francez nu va mai juca pentru United în acest sezon, într-o conferință de presă premergătoare duelului dintre echipa de pe Old Trafford și Arsenal:

"Paul Pogba e out, se pare că după investigații e puțin probabil ca el să mai joace până la finalul sezonului. Doctorul mi-a spus că îi va lua cel puțin patru săptămâni pentru a se recupera, iar ultimul meci este la finalul lunii mai, așa că nu cred că mai revine".

Deși momentul în care Pogba s-a accidentat nu a fost clar, antrenorul Ralf Rangnick a explicat după meci că mijlocașul francez a acuzat probleme musculare în zona coapsei. Germanul a vorbit ulterior accidentările repetate ale jucătorilor săi, care evoluează într-o singură competiție, campionatul.

"Pogba a suferit o accidentare musculară la gambă. E deja al șaptelea sau al optulea meci în care ne lipsesc jucători din cauza accidentărilor, iar noi evoluăm într-o singură competiție. Ar trebui să ne punem niște întrebări.

Nu sunt deloc mulțumit de asta, dar acesta este tristul adevăr din prezent și trebuie să-l acceptăm. Liverpool joacă în patru competiții și nu are accidentați. Asta depinde și de modul în care te antrenezi, ce măsuri iei pentru a te recupera și a fi apt. Sunt niște întrebări care trebuie puse.

De ce alți jucători pot fi mai bine pregătiți decât ai noștri? A fost evident în anumite momente ale jocului că eram mereu pe locul secund la capitolul fizic. La duelurile unu contra unu, când exista contact fizic, eram mereu surclasați. E ceva la care trebuie să lucrăm pentru acest final de sezon, dar și mai mult pentru stagiunea următoare", a spus Rangnick, după meciul cu Liverpool.

Paul Pogba (29 de ani) are șanse mari să plece de la Manchester United în această vară. Mijlocașul rămâne liber de contract la finalul sezonului, iar până în prezent nu a ajuns la un acord pentru prelungire.

Cu șase meciuri rămase de disputat în Premier League, Manchester United ocupă locul 6, cu 54 de puncte, la egalitate cu Arsenal, care are două meciuri mai puțin și cu trei lungimi sub ocupanta locului 4, Tottenham, care are o restanță.