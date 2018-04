"Poate Liverpool sa-l pastreze pe Salah? NU!" Vesti proaste pentru fanii de pe Anfield: motivele pentru care "Faraonul" poate pleca in vara

Mohamed Salah a devenit cel mai ravnit jucator pentru perioada de mercato din vara.

Starul lui Liverpool a avut un sezon fantastic in Premier League, fiind desemnat jucatorul anului, si este la un pas de finala UEFA Champions League. Liverpool a invins Roma cu 5-2 in turul semifinalelor si pleaca favorita in returul de pe Olimpico.

Cluburile cu o forta financiara deosebita precum PSG, Real Madrid sau Manchester City il doresc pe egiptean, iar Liverpool nu il va putea tine in cazul unei oferte concrete. O spune un fost oficial de pe Anfield.



"Poate Liverpool sa-l pastreze pe Salah? Nu. Dovada sta in cazul lui Coutinho: au vrut sa-l tina si pe el si nu au reusit. Cum convingi un jucator sa ramana daca echipe precum Real, Barca sau City ii ofera un salariu dublu si ii promite ca va juca an de an in finala UEFA Champions League? Liverpool tocmai si-a cumparat credibilitatea sportiva pe termen scurt. Provocarea va fi sa o pastram in timp", a declarat Damien Comolli, fostul direct sportiv al lui Liverpool.

Salah mai are 4 ani de contract cu Liverpool cu un salariu de 90.000 de lire pe saptamana iar contractul nu are clauza de reziliere.