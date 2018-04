"Ce e asta, Salaaaaah?! Starul Egiptului si mandria arabilor". Comentariul in araba la golul lui Salah, probabil cel mai tare lucru pe care o sa-l auzi azi

Mohamed Salah a ajuns la 43 de goluri marcate in acest sezon. Egipteanul din atacul lui Liverpool a fost la inaltime si cu AS Roma, punctand de doua ori.

Salah i-a innebunit pe fanii lui Liverpool cu reusitele sale, dar si pe comentatorul arab al unei televiziuni.

Comentariul in araba al golului lui Salah s-a viralizat rapid.

"Salah are spatiu, este pe stanga! Gol sau nu?! Salaaaaaah! Oooooooooooh! Ce e asta? Ce e asta, Salah? Sultanul fotbalului englez. Asta este el, este starul egiptean al fotbalului si mandria arabilor! Perfect!

Baiatul tuturor arabilor, baiatul cu picioare de aur! Wow, wow, wow! Salah, jucator mondial! Golul sezonului! Golul sezonului! Cu stangul, in vinclu! Fara mila! Fabulos. (..)", a strigat comentatorul partidei.

Arabic commentary on Mo Salah's goals is something else. (Translation for this one in the thread.) pic.twitter.com/K6gOH3596m