Nou RECORD MONDIAL? PSG, Real si Barca se bat pentru el: oferta URIASA care depaseste transferul lui Neymar

PSG, Real Madrid si Barcelona se lupta pentru transferul celui mai in forma jucator al momentului.

Mo Salah impresioneaza in tricoul lui Liverpool si a atras atentia cluburilor cu resurse nelimitate. Potrivit The Sun, Liverpool va primi in curand o oferta de 230 de milioane de euro. Suma depaseste recordul stabilit de transferul lui Neymar pentru care PSG a platit 222 de milioane de euro.



In conditiile in care Liverpool l-a pierdut in iarna pe Coutinho, plecat la Barcelona, englezii vor tine la pret si este posibil ca suma oferita de presa engleza sa devina realitate.