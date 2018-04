"Jos mainile de pe Salah!" Mesajul clar al celor de la Liverpool pentru Real Madrid! Suma halucinanta dezvaluita astazi de englezi

Englezii scriu ca nici o oferta care sa depaseasca recordul lui Neymar nu ar fi suficienta pentru a-i convinge pe cei de la Liverpool!

Cu 43 de goluri in 47 de partide in acest sezon, Mohamed Salah a fost desemnat cel mai bun jucator din Premier League in acest sezon si este unul dintre favoriti la Balonul de Aur in acest an! Prestatia fenomenala din mansa tur a semifinalelor Ligii Campionilor, 5-2 cu AS Roma, a readus in discutie un posibil transfer la Real Madrid! Salah a marcat 2 goluri si a dat 2 assist-uri!

Englezii de la Daily Mail scriu astazi insa ca Liverpool le-a transmis celor de la Real Madrid ca nicio oferta nu va fi luata in considerare! "Jos mainile de pe Salah" scrie Dominic King de la Daily Mail ca ar fi mesajul clubului englez pentru Real. Jurnalistul britanic mai scrie ca si depasirea recordului lui Neymar nu ar fi suficienta - 200 de milioane de lire (aprox 228 de milioane de euro) este suma la care e evaluat Salah de Liverpool, insa chiar si aceasta nu i-ar convinge, Liverpool dorind sa construiasca si urmatoarele stagiuni in jurul egipteanului.

Salah mai are 4 ani de contract cu Liverpool cu un salariu de 90.000 de lire pe saptamana iar contractul nu are clauza de reziliere astfel ca Liverpool poate adopta tactica din vara trecuta cand a refuzat orice oferta pentru Coutinho. Doar insistentele brazilianului au facut ca mutarea sa aiba loc in iarna, insa brazilianul era deja de 5 ani la Liverpool in timp ce Salah abia a venit vara trecuta.

In plus, o tentativa a celor de la Real Madrid de a-l aduce pe Mo Salah ar intra in conflict cu prioritatea din vara: aducerea lui Neymar de la Paris Saint-Germain.

Liverpool si Real Madrid sunt favorite la calificarea in finala UEFA Champions League de la Kiev de pe 26 mai dupa victoriile din mansa tur a semifinalelor contra lui AS Roma, respectiv Bayern Munchen.